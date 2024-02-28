含砷不能出售…南達州立新法 搶救博物館標本

德布理奇自然史博物館內陳列的野生動物標本，栩栩如真。(美聯社)

「大平原動物園 」(Great Plains Zoo)是南達科他州 最大的動物園，園內的德布理奇自然史博物館 (Delbridge Museum)擺滿了獅子、老虎、北極熊和大猩猩等標本，但去年8月檢測中顯示近80%標本含砷，且礙於舊的州和聯邦法律而無法處理，因此暫時關閉。

不過州參議會22日已通過新法，州長諾姆(Kristi Noem)簽署後便能讓這150多隻動物標本找到新家。

美聯社報導，蘇瀑市(Sioux Falls)市議員尼澤特(Greg Neitzert)表示若要銷毀這些藏品，特別是瀕危物種的標本，將是一場悲劇，「這些是不可替代的，它們是藝術品。」標本專家則表示含砷的風險被誇大了，博物館展示較舊的動物標本時會採取預防措施，例如使用特殊的吸塵器清潔它們，或封裝在玻璃展示罐中。

但蘇瀑市官員除了擔憂維護成本，也有意清出動物園入口附近的黃金地段，新建水族館和蝴蝶溫室。問題在於，這些死亡的動物標本竟然也受「瀕危物種法」(Endangered Species Act)保護，因此無法出售；據聯邦法律，它們可以交給另一個博物館，但州法律又規定此類展品必須留在州內。

眼看標本似乎只有銷毀一途，蘇瀑市長滕哈肯(Paul TenHaken)去年9月宣布成立了工作小組，討論可能的處理方式，如保留少量收藏品並重新安置；市政府12月決定花費5萬5000元評估標本狀況及修復成本。

若新法案通過，這些標本便可捐贈給南達科他州外的非營利組織，而不限制於州內。尼澤特稱，該州幾乎沒有非營利組織可以接受如此龐大的收藏，因此將其捐贈給州外信譽良好的博物館是最好的辦法，而非讓它消失在歷史中。

大平原動物園發言人德保羅(Denise DePaolo)表示工作小組將考慮此新選項，未來幾個月再向市議會和市長提出建議。尼澤特透露，自然歷史藏品保護協會(SPNHC)告訴蘇瀑市已經有其他州的博物館表示有興趣接受全部或部分標本。