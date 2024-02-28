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拜登愛犬「司令」劣跡斑斑 1年至少咬傷人25次

編譯陳韻涵／綜合報導
「司令」自從2022年10月以來已涉及至少25宗咬傷人的事件。(路透)
「司令」自從2022年10月以來已涉及至少25宗咬傷人的事件。(路透)

特勤局(Secret Service)日前因應「資訊自由法」(Freedom of Information Act)要求，公布269頁報告，其中包括拜登總統先前在白宮飼養的德國牧羊犬「司令」(Commander)咬傷人的電郵內容，表格顯示「司令」自從2022年10月以來已涉及至少25宗咬傷人的事件。

「今日美國」(USA Today)報導，「司令」因多次咬傷白宮職員和特勤局探員而被帶離白宮，特勤局公布文件中的一個表格顯示，2022年10月到2023年7月發生23件意外，不含導致「司令」被逐出白宮的2023年9月和10月兩宗事件。

紀錄顯示，「司令」咬過白宮職員、特勤局探員，以及海軍官員，受傷部位包括手臂、手掌、大腿、背部、手腕、手肘、腰部、胸部，另有一名探員的彈匣袋被咬壞，其中至少11宗傷人事件需要醫療協助。

拜登總統飼養的德國牧羊犬「司令」，目前已被送離白宮。(路透)
拜登總統飼養的德國牧羊犬「司令」，目前已被送離白宮。(路透)

「司令」在那一年之中的咬傷事件，不僅發生在白宮，也出現在總統度假村大衛營(Camp David)、麻州南塔克特島(Nantucket)，以及瑞賀伯斯海灘(Rehoboth Beach)。

此前非營利保守派機構「司法觀察」(Judicial Watch)僅公布10宗「司令」咬人的事件統計。2023年夏天的一起事件中，「司令」在白宮東廊南方的賈桂琳‧甘迺迪花園(Jacqueline Kennedy Garden)咬傷一名探員；監視器畫面顯示，「司令」衝向這名探員，將探員撲倒在地，而這名探員受到需要縫合的深層撕裂傷。

去年6月，白宮東廂的導覽活動暫停，因為清潔人員必須打掃東花園房(East Garden Room)附近的血跡。

去年10月，白宮決定送走2歲的「司令」。

特勤局發言人古列爾米(Anthony Guglielmi)本周重申，特勤局「嚴正重視員工的安全和福祉，『司令』咬傷事件視同工傷職災，並根據特勤局和國土安全部指南紀錄；特勤人員不處理也不照料第一家庭的寵物，但我們持續與相關單位合作，盡量減少寵物造成的負面影響」。

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