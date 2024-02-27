巴西男在家得寶行竊近30萬 賠錢服完刑後恐遣返

巴西籍嫌犯柯斯塔-莫塔在「家得寶」各地連鎖店行竊近30萬元的商品後，再以退貨方式換取商店抵用額度。(美聯社)

司法部 羅德島州地區辦公室表示，27歲巴西籍男子柯斯塔-莫塔(Alexandre Henrique Costa-Mota)因在居家修繕零售商「家得寶」(Home Depot)各地連鎖店行竊近30萬元的商品，不僅被判罰應還錢給家得寶，還將面臨被驅逐出境。

今日美國報(USA Today)報導，司法部宣布，柯斯塔-莫塔原本住在康乃狄克州，現在他不僅要服滿刑期，之後還要被聯邦監管三年，另賠償家得寶29萬7332元。

柯斯塔-莫塔被控電信詐欺、陰謀罪名，去年11月認罪。

司法部表示，將把柯斯塔-莫塔交給移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement, ICE)，他可能面臨遣返。

檢方表示，柯斯塔-莫塔自2021年6月起到2022年2月之間，至少60次由家得寶行竊商品，再以退貨方式，換取商店抵用額度。

司法部表示，柯斯塔-莫塔前往羅德島、康乃狄克、麻州 、緬因、馬里蘭、賓州、紐約、新澤西等至少40家不同的家得寶店面行竊、行騙。

他被控使用偽造的駕照 、身分證明，以免被抓。總計下來他取得並花用家得寶29萬7332元的抵用額度。

司法部表示，據說柯斯塔-莫塔打扮得像承包商，兩手空空進入家得寶各店面，接下來取走「安德生」(Anderson)品牌的商品，再帶到各店客服部門，無收據退回那些商品，因此收到家得寶的抵用額度。接著他再到其他店面兌現。

檢方表示，假如有一家家得寶拒絕收取他退還的商品，柯斯塔-莫塔就會帶著商品找另一家店，換取商店抵用額度。