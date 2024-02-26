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閏年怎麼來？如果沒有閏年 幾百年後夏天會落在11月

編譯尤寶琪／綜合25日電
今年是每四年一度的閏年，二月份多出了第29天。(美聯社)
今年是每四年一度的閏年，二月份多出了第29天。(美聯社)

今年是閏年，大家都知道，可到底閏年是怎麼來的，其背後的緣由是什麼，可能就沒那麼多人清楚了。這每四年一次，二月就會多出第29天，讓一年變成366天；以下讓我們來看看閏年背後的一些數字、歷史和傳說。

從數字來看緣由

這四年一次的現象，對懂數學的人來說，可不只有閏年，甚至還有閏月、閏日，甚至可精確到分鐘數的幾分之一，偶爾甚至會有閏秒。根據位於加州的噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory，JPL)，閏年是為了讓月分和包括春秋分與冬夏至等日期保持同步而設。

國家航空暨太空總署(NASA)指出，這是為了糾正地球繞日並非剛好365天所做出的修正，且閏年並非是外界以為的每四年發生一次，因為每個閏年只將日曆時間延長了44分鐘。

JPL解釋，後來又規定，尾數是00的年份，並不是閏年，而必須是能被400整除的年份，才是閏年，因此，在過去500年裡，1700年、1800年和1900年都沒有閏日2月29日，而在未來500年內，2100年、2200年、2033年和2500年都都沒有閏日。

接下來的閏年將會落在2028年、2032年和2036年。

沒閏日會怎麼樣

若沒有閏日，最終將會對對象是農夫該何時播種以及季節的起始等重大事件造成嚴重影響。

伯明罕阿拉巴馬大學(University of Alabama at Birmingham)物理學講師尤納斯·可汗(Younas Khan)指出：「如果沒有閏年，幾百年後夏天會落在11月，聖誕節會發生在夏天，以就沒有所謂的白色聖誕節了。」

閏年誰想出來的

簡單來說，是自然演化出來的；古文明利用宇宙來安排生活，青銅器時代就已經有日曆的存在，跟現代日曆一樣，是利用月亮的圓缺與太陽的變化而設計出來且有月分與日期。

羅馬帝國凱撒大帝，在西元前46年推出了純太陽曆法，算出一年有365.25天，所以每四年增加一天閏日，而在此之前羅馬人曾推算一年為355天。

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