全國師資短缺 代課老師供不應求 加州代課日薪355元最高

全國各公立學校請假老師人數增加，代課教師卻供不應求，嚴重影響教學。(美聯社)

根據統計，2022-23學年紐約市公立學校近五分之一教師請假超過11天以上，請假天數超過疫情 前，由於缺乏代課教師，部分學校因此被迫停課。

紐約時報報導，密西根州上學年，任何一周都有約15%老師請假，但在2019年僅約10%。俄亥俄州 一間學校因為請假老師太多，宣布停課一天；麻州一間高中也因為沒有老師進教室，學生跑去學生餐廳胡鬧，無人管教。

位於華盛頓州南部的大學城(College Place)學區 負責人佛萊(Jim Fry)坦承：「擺在眼前的事實就是老師的休假不夠用還要請無薪假，這在過去非常罕見，但現在每周都會發生。」

據了解，疫情發生後，人數占絕大多數的女性老師在教學之餘，仍得身兼家庭、育兒工作，但薪資仍遠不及其他教育專業人士，加上政治力持續介入校園，許多老師飽受壓力，不是選擇離職就是經常請假。

愛阿華州第摩因(Des Moines)學區負責人羅伯茨(Ian Roberts)坦承：「老師們確實心力交瘁。」並透露該學區本學年有約300名教師請假，上學年請假人數約250人。

眼看請假的老師人數增加，代課教師卻供不應求，嚴重影響學校教學。不過芝加哥研究發現，師資短缺的學校如果願意調高代課老師50%薪資，確實可發揮激勵效果。

因此加州沙加緬度(Sacramento)學區決定將代課老師薪資提高至每天355元或每小時約54元，居全國之冠，但中低收入學區卻無法照辦。

俄亥俄州哥倫布市(Columbus)學區則是為每所學校派駐一位全職代課老師，賈桂琳‧戈登(Jacquelyn Golden)就是其中一員，因為長期代課，她和學生關係良好：「我幾乎跑遍每間教室代課，沒有一個學生不認識我。」

不過學區聘用代課教師的經費有限，今後只針對需求最高的學校安排代課老師進駐，不過戈登以自身經驗表示：「會有哪所學校不需要代課老師？」