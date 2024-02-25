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奧德修斯號登月1腳被夾 干擾通訊

編譯潘勛／綜合24日電
太空總署23日發布「奧德修斯號」登月器前一天傳回拍攝到月球桑柏格隕石坑影像。(美聯社)
太空總署23日發布「奧德修斯號」登月器前一天傳回拍攝到月球桑柏格隕石坑影像。(美聯社)

休士頓民營的「直覺機器」(Intuitive Machines)公司表示，公司六邊形登月器「奧德修斯號」(Odysseus)22日登陸月球南極附近表面，結果六隻登陸腳中，有一隻腳傾側，目前靠在一塊岩石上，減損與地球間的通訊能力。

美聯社報導，直覺機器公司本以為「奧德修斯號」22日降落後是直立的；但公司執行長亞提默斯(Steve Altemus)23日表示，有六隻腳的登月器一隻腳插入月球表面頗深，以至於倒向那一面，很可能倚靠在一塊岩石；他表示，機器著陸時太快，可能一隻腳被夾住。

民營公司「直覺機器」執行長亞提默斯利用模型，說明六邊形登月器「奧德修斯號」在月球...
民營公司「直覺機器」執行長亞提默斯利用模型，說明六邊形登月器「奧德修斯號」在月球著陸時可能速度太快，一隻腳被夾住，以致登月器傾倒。(美聯社)

亞提默斯表示，雖說機器傾側，但迄今仍有一些操控能力，但一些天線指向月球表面，限制飛航管制人員取得數據的能力。天線安置在高14呎的登月器上，以便在多山、多坑且覆於陰影的南極區能夠通訊。

咸信奧德修斯號是美國50多年來首具登月器，其位置在原本打算降落地點的「馬拉佩特 A」(Malapert A)隕石坑方圓幾哩範圍，距月球南極不到200哩。太空總署(NASA)是登月器的主要客戶，希望登月器盡可能接近月球南極，以便本世紀末派太空人上去。

太空總署的月球偵測繞軌器本周飛經當地上空時，將試著鎖定登月器的地點。

直覺機器公司登月器22日降落成功，因此成為第一家執行登月的民營公司。登月壯舉以前只有五個國家完成，日本是最新登月成功的國家，但其登月器1月也一樣，最後倒在一邊。

奧德修斯號的任務大致由太空總署贊助，在登月器上布置做些實驗；太空總署按旨在幫忙啟動月球經濟的計畫，斥資1億1800萬元，把登月器送到月球。

登月器的導航系統沒開始運轉，以至太空總署一項實驗被迫展開。直覺機器公司預先查到這個問題，想用其雷射改善登月器的軌道，否則飛航管制員直到為時已晚、觸陸5分鐘前，都不會發現這項機件失靈。

任務總監克連(Tim Crain)表示，絕對可以用「機緣湊巧」來形容。目前已知有個開關在飛行前沒彈開，妨礙到系統，不能在太空啟動。

太空人 休士頓 日本

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