飛出中央公園1年 名鳥弗拉科撞上大樓玻璃帷幕亡

在被不明人士「放生」享受自由一年後，紐約市的「名鳥」弗拉科疑因撞上高樓的玻璃帷幕牆喪生。圖為弗拉科去年4月28日在一輛校車上歇息。(美聯社)

一頭學名「鵰鴞」(eagle-owl)的歐亞混種大型貓頭鷹，一年多前被不名人士從紐約市中央公園動物園 放走後，一直在曼哈頓 市中心一帶的城市摩天大樓中的天空飛翔，有時在公園閒逛，有時出現在民居庭院，因而成為受市民歡迎的飛鳥，但動物園23日宣布，這頭名叫弗拉科(Flaco)的貓頭鷹，疑因撞上曼哈頓的一棟大樓的玻璃帷幕而死亡。

動物園的聲明指出，在接到弗拉科撞上建築物的報告後，野生鳥類基金會的工作人員立即趕到現場，證實弗拉科已當場喪生，將弗拉科帶回動物園檢驗。

世界鳥類基金會其後也在社交媒體 X 帖文表示，「只希望看到弗拉科從當地水塔頂部瘋狂鳴叫，而不是在診所裡。」暗示寧願弗拉科自由生活而死。

在被不明人士「放生」享受自由的這一年中，弗拉科已成為紐約市的「名鳥」，是遊客獵影的對象。(美聯社)

弗拉科自出生後不久，即在中央公園動物園的鋼網籠子內生活了長達13年，直到2023年2月2日，有人穿破齊腰高的柵欄，溜進動物園及在籠子鑽了一個洞把弗拉科放生。動物園之後決定不做圍捕，也不再發放案件的相關資料。

儘管給「囚禁」了大伴輩子，但弗拉科得到自由後，一直努力克服種種以前未遇到的困難，在紐約的森林公園生活，成為這座城市最受歡迎的「人物」之一，也是觀鳥者及粉絲的追蹤對象。白天，弗拉科或在曼哈頓的庭院、公園裡閒逛，或在消防梯上休息；晚上在水塔頂上鳴叫，捕食老鼠果腹。

在被不明人士「放生」享受自由一年後，紐約市的「名鳥」弗拉科疑因撞上高樓的玻璃帷幕牆喪生。圖為弗拉科上月3日駐足曼哈坦一戶公寓住宅外。(美聯社)

在弗拉科死訊傳出後，社交媒體出現大量大表可惜及悲痛的信息，更有觀鳥者建議在中央公園一棵弗拉科喜愛停留的橡樹旁，設立一個臨時紀念碑。

到目前為止，究竟是誰將弗拉科放走的案件仍未偵破；動物園的聲明說，破壞者的行為危及弗拉科的安全，要對弗拉科的死亡負責，同時希望警方最終能逮捕疑犯。