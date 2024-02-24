陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

奧古斯塔大學護理學院22歲學生萊利，22日上午出門慢跑之後便失蹤，下午被人發現陳屍於森林公園步道附近。此案嫌犯已遭警方逮捕收押。(美聯社)

一名年輕女子22日被發現陳屍於喬治亞大學(University of Georgia)雅典市(Athens)校園內，警方23日宣布兇嫌已落網，校園社區並沒有安全威脅。

警方指出，死者為奧古斯塔大學護理學院(Augusta University College of Nursing)22歲學生萊利(Laken Hope Riley)。萊利出門慢跑之後便失蹤，22日下午被人發現陳屍於森林公園步道附近。嫌犯被警方以謀殺罪遭收押。

美聯社報導，兇嫌被捕之前，在萊利陳屍地點南方、緊鄰森林公園的公寓社區，23日有大批警察展開調查行動。

喬州調查局與雅典市-克拉克郡警局和喬大校警隊共同展開調查，搜尋失蹤女學生。(美聯社)

喬治亞大學校警隊隊長克拉克(Jeff Clark)先前表示，警方一定要查到水落石出。他表示，過去20年來喬治亞大學校園不曾發生命案。

喬治亞大學校警隊發表聲明指出，謀殺萊利的兇嫌已被收押，並無跡象顯示雅典市校園持續面臨與這起命案有關的安全威脅。

警方表示，萊利22日早晨出門跑步之後一直沒有回家，友人因此報警，萊利的屍體則在22日下午被發現，身上有明顯傷痕。

警方以謀殺案偵辦此案，調閱監視器錄影帶尋找線索，呼籲學生結伴而行，盡量避開萊利屍體被發現的樹林。

警方23日在森林公園南部的公寓大樓成立行動指揮所，約有十多名員警進駐現場。搜索過程中，警方一度查看公寓大樓對街一處加油站 的垃圾箱。

喬州 調查局(Georgia Bureau of Investigation)與雅典市-克拉克郡(Clarke County)警局連同喬大校警隊共同展開調查。

喬治亞大學發表聲明說，萊利原為該校學生，直到2023年春季才轉學到奧古斯塔大學護理學院，喬治亞大學並沒有護理學院。聲明中說，萊利轉學之後，仍然活躍於原本參加的喬治亞大學姐妹會(sorority)。

萊利2020年畢業於伍斯塔克(Woodstock)河脊高中(River Ridge High School)，是越野跑步選手。