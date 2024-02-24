我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

記者顏伶如／綜合報導
奧古斯塔大學護理學院22歲學生萊利，22日上午出門慢跑之後便失蹤，下午被人發現陳屍於森林公園步道附近。此案嫌犯已遭警方逮捕收押。(美聯社)
奧古斯塔大學護理學院22歲學生萊利，22日上午出門慢跑之後便失蹤，下午被人發現陳屍於森林公園步道附近。此案嫌犯已遭警方逮捕收押。(美聯社)

一名年輕女子22日被發現陳屍於喬治亞大學(University of Georgia)雅典市(Athens)校園內，警方23日宣布兇嫌已落網，校園社區並沒有安全威脅。

警方指出，死者為奧古斯塔大學護理學院(Augusta University College of Nursing)22歲學生萊利(Laken Hope Riley)。萊利出門慢跑之後便失蹤，22日下午被人發現陳屍於森林公園步道附近。嫌犯被警方以謀殺罪遭收押。

美聯社報導，兇嫌被捕之前，在萊利陳屍地點南方、緊鄰森林公園的公寓社區，23日有大批警察展開調查行動。

喬州調查局與雅典市-克拉克郡警局和喬大校警隊共同展開調查，搜尋失蹤女學生。(美聯...
喬州調查局與雅典市-克拉克郡警局和喬大校警隊共同展開調查，搜尋失蹤女學生。(美聯社)

喬治亞大學校警隊隊長克拉克(Jeff Clark)先前表示，警方一定要查到水落石出。他表示，過去20年來喬治亞大學校園不曾發生命案。

喬治亞大學校警隊發表聲明指出，謀殺萊利的兇嫌已被收押，並無跡象顯示雅典市校園持續面臨與這起命案有關的安全威脅。

警方表示，萊利22日早晨出門跑步之後一直沒有回家，友人因此報警，萊利的屍體則在22日下午被發現，身上有明顯傷痕。

警方以謀殺案偵辦此案，調閱監視器錄影帶尋找線索，呼籲學生結伴而行，盡量避開萊利屍體被發現的樹林。

警方23日在森林公園南部的公寓大樓成立行動指揮所，約有十多名員警進駐現場。搜索過程中，警方一度查看公寓大樓對街一處加油站的垃圾箱。

喬州調查局(Georgia Bureau of Investigation)與雅典市-克拉克郡(Clarke County)警局連同喬大校警隊共同展開調查。

喬治亞大學發表聲明說，萊利原為該校學生，直到2023年春季才轉學到奧古斯塔大學護理學院，喬治亞大學並沒有護理學院。聲明中說，萊利轉學之後，仍然活躍於原本參加的喬治亞大學姐妹會(sorority)。

萊利2020年畢業於伍斯塔克(Woodstock)河脊高中(River Ridge High School)，是越野跑步選手。

喬州 加油站

上一則

殺害父母和小弟 兩兄弟改判60年到無期徒刑

下一則

勾結黑幫包庇人口販運 DEA前探員恐囚終身

延伸閱讀

台通緝犯 身背6案國寶總裁朱國榮傳在中國落網

台通緝犯 身背6案國寶總裁朱國榮傳在中國落網
巴黎車站持刀傷3人 馬利籍嫌犯落網 排除恐攻

巴黎車站持刀傷3人 馬利籍嫌犯落網 排除恐攻
走私1270萬美元可卡因 香港75歲女主腦落網

走私1270萬美元可卡因 香港75歲女主腦落網
殺人未遂潛逃3年 日本通緝犯落網

殺人未遂潛逃3年 日本通緝犯落網

熱門新聞

由新澤西捷運局運營的Dinky路線火車，專門行駛於普林斯頓市到普大校園。(普大官網截圖)

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

2024-02-20 20:12
日光節約時間存廢問題，過去幾年引起熱烈討論，其中一派主張取消日光節約時間，另一派則贊成永久實施日光節約時間。（美聯社）

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

2024-02-16 11:51
因質疑女子的姿勢不當，男子上前理論喝止。（取自TikTok @yourfavoritedaughter2）

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

2024-02-21 12:49
BP加油站(右)與TravelCenters of America便利商店餐廳(左)。BP斥資13億元從TravelCenters of America收購數百家便利商店和餐館資產，協議對外公佈後，後者股價飆漲逾70%。(BP官網)

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

2024-02-23 18:00
族裔仍是薪資差別的明顯條件，亞裔整體勞工年收入7萬9456元，在各族裔當中位居第一。（美聯社）

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

2024-02-23 11:40
明尼蘇達州第一大城明尼阿波利斯附近18日凌晨爆發警匪槍戰，警消獲報處理家暴遭嫌犯槍擊，2名員警及1名消防人員中彈殉職，另有1名員警受傷，嫌犯也已經身亡。(取材自X平台)

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

2024-02-18 19:22

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選