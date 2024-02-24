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殺害父母和小弟 兩兄弟改判60年到無期徒刑

編譯陳韻涵／綜合23日電
賓州兩兄弟，布萊恩(左)和大衛·弗里曼(右)，30年前因殺害雙親和小弟而被判處終身監禁，如今則因最高法院禁止判處青少年無期徒刑且不得假釋的判例而重審舊案，改判60年到無期徒刑，有可能在70多歲時假釋。(美聯社)
賓州兩兄弟，布萊恩(左)和大衛·弗里曼(右)，30年前因殺害雙親和小弟而被判處終身監禁，如今則因最高法院禁止判處青少年無期徒刑且不得假釋的判例而重審舊案，改判60年到無期徒刑，有可能在70多歲時假釋。(美聯社)

賓州兩兄弟30年前因殺害父母和小弟而被判處終身監禁，如今則因最高法院禁止判處青少年無期徒刑的判例而重審舊案，改判60年到無期徒刑，且可能在70多歲時假釋。

當局表示，1995年2月，當時17歲的布萊恩·弗里曼和16歲的大衛·弗里曼在賓州索爾茲伯里鎮(Salisbury)殺害雙親丹尼斯和布倫達，以及11歲的小弟艾瑞克；布萊恩和大衛與白人至上主義的光頭黨運動有關聯，兩人和另一名同夥犯案後逃到密西根州，三天後在當地落網。

由於聯邦最高法院近期裁決，禁止對青少年祭出無期徒刑、不得假釋的判決，讓兩兄弟的案件交付聽證會重新審理。美聯社報導，里海郡(Lehigh County)一位法官今年2月21日判處現年46歲的布萊恩和45歲的大衛60年到無期徒刑。

兩兄弟已入獄將近30年，如今改判讓他們有可能在70多歲時申請假釋。

賓州艾倫敦(Allentown)「晨報」(The Morning Call)報導，布萊恩在聽證時表達悔意，並在表示自己願意對「可怕罪行」負責時落淚。

布萊恩說：「每個人都應該過著安全、幸福的生活，沒有暴力和痛苦，但我把這種生活從我的家人和社區奪走。我願意付出一切，讓我的家人回來，並帶走所有傷痛。」

布萊恩表示，信仰讓他相信他「能夠再次見到家人，向他們道歉並請求原諒」。

大衛·弗里曼的律師拉帕(Matthew Rapa)表示，大衛當年只是聽命兄長布萊恩的指令行事。

「晨報」報導，辯方聘請精神科學者作證稱，兩人在成長過程中經歷令人不安的情況，導致酗酒和吸毒問題；不過，檢方傳喚的另一位精神科醫生表示，兩兄弟在鑑定過程中使用的一些詞彙，似乎只是為了減輕刑責。

賓州 白人至上 密西根州

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