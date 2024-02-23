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企業主管搭專機私人出遊報公帳涉逃稅 IRS嚴查

記者顏伶如／綜合報導
國稅局最新一波逃漏稅稽查，將加強調查企業主管私人出遊時搭乘公司專機並報公司帳藉以避稅。(美聯社)
國稅局最新一波逃漏稅稽查，將加強調查企業主管私人出遊時搭乘公司專機並報公司帳藉以避稅。(美聯社)

國稅局(IRS)21日宣布，某些身價不菲的企業高管私人出遊時搭乘商務專機，卻以公務開銷申報搭機花費企圖逃稅，最新一波逃漏稅稽查將加強調查。國家商務航空協會(National Business Aviation Association ，NBAA)則批評國稅局的查稅行動意圖抹黑使用專機的成千上萬美國企業。

國稅局表示，將針對私人出遊使用商務專機的數十件案例展開稅務稽查，目標鎖定大型企業、大規模合夥公司以及高收入納稅人。

這波加強查稅行動的法源來自2022年國會通過的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)。國稅局獲得800億元經費在未來10年進行系統更新、改善客服品質等。

國稅局表示，已經加聘稅務稽查員，將利用先進分析技術與其他資源調查企業主管的專機使用，了解是否涉及逃稅。

國稅局局長沃菲爾(Danny Werfel)在聲明中坦承，企業主管使用商務專機牽涉複雜稅務結構，過去10年國稅局預算減少、人力不足，無法對這個領域展開有效調查。

他說，有了更多經費之後，國稅局的加強稽查終於得以啟動，確保高收入納稅人沒有逃避繳稅義務。

代表成員包括1萬1000家航空公司與航空相關產業的NBAA說，國稅局這波查稅行動意圖抹黑使用專機的成千上萬美國企業，各種規模的美國企業使用商務專機是為了在全球市場提高競爭力。

NBAA指出：「為何國稅局要暗示在國際社會受到高度尊敬、管理良好的某些美國企業並沒有遵守稅法，這點令人無法理解。」

國稅局 預算 IRS

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