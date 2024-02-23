兩端相距達9000光年 銀河塵雲波浪舞動 一度沖刷到地球

圖中成串的紅點其實是一大片可以形成恆星的雲塵，就像球場觀眾的波浪舞，有升有落，一度還沖刷到地球，這個科學界最新發現的天文學奇景，被命名為「拉德克里夫波」。(哈佛大學臉書)

科學界最新發現的天文學奇事被命名為「拉德克里夫波」(Radcliffe Wave)，根據20日發表在「科學」(Nature)期刊的論文，拉德克里夫波正在波動；這一大片可以形成恆星的塵雲就像球場觀眾的波浪舞，有升有落，一度還沖刷到地球。

華盛頓郵報 報導，拉德克里夫波這道波狀、能組成恆星的塵雲是地球身處的銀河系裡，最大的連續結構，兩端相距將近9000光年，由大犬座(Canis Major)到天鵝座(Cygnus)，獵戶座(Orion)則其在中央。

這道塵雲正升高到遠高於銀河系平面的地方，然後再降回來。這種振盪稱為周期進行波(traveling wave)。

白水威斯康辛大學(University of Wisconsin-Whitewater)天文學者班傑明(Bob Benjamin)表示，最新的論文就了解本結構的起源，真是俐落的一步。

拉德克里夫波結構就在我們銀河系裡，事實上堪稱就在「隔壁」、「唾手可及」的距離，只是這一唾手長500光年。

新鮮點在顯然地球所處的太陽系大約1300萬年前曾通過拉德克里夫波；那段期間對地球生命，可能造成一些影響；組成恆星的區段可不只有爆出恆星而已。

天文學者、研究合撰人札克(Catherine Zucker)表示，學者們認為地球1300萬年前，可能經歷超新星爆炸的盛會。

直到幾年前還沒有人認出，相對接近太陽那麼多片恆星組成塵雲，其實是一條連貫結構的一部分。這是因為天文學界觀察遙遠銀河系的能力，遠比看地球置身的銀河系來得強。我們銀河與下個銀河之間的空間達幾百萬光年，當地可沒安裝望遠鏡，來拍我們銀河系的漂亮全景圖。

札克與她的同事表示，太陽系1300萬年前通過拉德克里波有很多可待挖掘的事，也可望產出很多科學論文。地球的地質紀錄，受到那次古早的穿越時，超新星爆炸所影響，應有跡象。

下一步是要觀察大約1300萬年前，地球受到鐵同位素侵襲的地質紀錄，其跡象與超新星爆炸是否吻合；接下來做跨學域研究，看看生物學紀錄上的一切跡象。

學者表示，諸多銀河系的動力，可能比學界原先以為的要強得多。