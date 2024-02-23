我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

歐巴馬長女用藝名闖影劇圈 自編自導首作入選日舞影展

記者胡玉立／綜合報導
今年25歲的瑪莉亞歐巴馬剛在電影界嶄露頭角，她首部自編自導的短片「心之所在」上個月在「日舞影展」首映。片尾演職員名單中，只顯示了她的第一個和中間名字，瑪莉亞·安(Malia Ann)，刻意省略姓氏。(路透)
今年25歲的瑪莉亞歐巴馬剛在電影界嶄露頭角，她首部自編自導的短片「心之所在」上個月在「日舞影展」首映。片尾演職員名單中，只顯示了她的第一個和中間名字，瑪莉亞·安(Malia Ann)，刻意省略姓氏。(路透)

前總統歐巴馬長女瑪莉亞(Malia Ann Obama)擁有世界上辨識度最高的姓氏，但她顯然想和「歐巴馬」這個姓氏保持距離，靠自己闖出一片天。

今年25歲的瑪莉亞剛在電影界嶄露頭角，她首部自編自導的短片「心之所在」(The Heart，暫譯)1月18日在猶他州「日舞影展」(Sundance Film Festival)首映。片尾演職員名單中，只顯示了她的第一個和中間名字，瑪莉亞·安(Malia Ann)，刻意省略姓氏。

前總統歐巴馬的一對掌上明珠，長女瑪莉亞(右)和次女莎夏(左)。(路透)
前總統歐巴馬的一對掌上明珠，長女瑪莉亞(右)和次女莎夏(左)。(路透)

2021年瑪莉亞哈佛大學畢業後投身影視圈，在HBO電視劇「女孩我最大」(Girls)實習。她還為唐納葛洛佛(Donald Glover)製作的恐怖影集「蜂群」(Swarm)擔任特約編劇。

唐納葛洛佛2022年接受採訪時，對瑪莉亞的工作精神與表現讚不絕口：「她的編寫風格很棒，非常有才華，非常專注，工作非常努力。我覺得好事很快就會發生在她身上。」

唐納的兄弟史蒂文·葛洛弗(Steven Glover)，也大力稱讚瑪莉亞：「唐納總說觀點很重要；瑪莉亞對一切事物都有獨特視角，她也確實提供了很多好點子。」史蒂文還開玩笑說，「我們不能只因她是總統女兒，就對她寬容。」

談到瑪莉亞的電影處女作，唐納說：「我們第一件事就是和她討論現實，那就是她只有這次機會；『你是歐巴馬的女兒。如果你拍了部糟糕的電影，它會一直跟著你』。」

「日舞影展」今年有1萬4000名電影人提交作品，但只有約100人入選。

瑪莉亞向觀眾介紹該片時表示：「『心之所在』是個奇怪的小故事，有點像寓言，故事講述一名男子因母親遺囑提出一項不尋常要求後，為母親逝世深感悲傷。」她還說：「這部影片講述人世間的失去、孤獨、寬恕和遺憾，但我也認為這部短片努力凸顯溫柔和親密的存在。」

她說：「希望它能讓你感覺不那麼孤獨，至少提醒你不要忘記那些孤獨的人。」

歐巴馬 猶他州 哈佛大學

上一則

睽違52年來首次 美國民間太空飛行器成功登陸月球

下一則

川普訴訟開銷大 二媳：共和黨員絕對願埋單

延伸閱讀

拜登上任前3年就有408天不在白宮 比川普、歐巴馬還多

拜登上任前3年就有408天不在白宮 比川普、歐巴馬還多
國防部報告：白宮醫務室開藥免處方 芬太尼等藥物隨要隨給

國防部報告：白宮醫務室開藥免處方 芬太尼等藥物隨要隨給
拜登情人節放閃吉兒「一生摯愛」 川普、歐巴馬也示愛

拜登情人節放閃吉兒「一生摯愛」 川普、歐巴馬也示愛
民主黨改推米雪兒歐巴馬參選？前共和黨官員說不可能

民主黨改推米雪兒歐巴馬參選？前共和黨官員說不可能

熱門新聞

位於華府的國稅局大樓。(美聯社)

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

2024-02-15 11:15
由新澤西捷運局運營的Dinky路線火車，專門行駛於普林斯頓市到普大校園。(普大官網截圖)

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

2024-02-20 20:12
日光節約時間存廢問題，過去幾年引起熱烈討論，其中一派主張取消日光節約時間，另一派則贊成永久實施日光節約時間。（美聯社）

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

2024-02-16 11:51
因質疑女子的姿勢不當，男子上前理論喝止。（取自TikTok @yourfavoritedaughter2）

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

2024-02-21 12:49
明尼蘇達州第一大城明尼阿波利斯附近18日凌晨爆發警匪槍戰，警消獲報處理家暴遭嫌犯槍擊，2名員警及1名消防人員中彈殉職，另有1名員警受傷，嫌犯也已經身亡。(取材自X平台)

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

2024-02-18 19:22
俄勒岡州州法規定稅收超過財政單位預估的2%時，稅收盈餘就要退還納稅人。美聯社

有錢也不能幫遊民…這州獨創2%退稅法 中段收入者退千元

2024-02-19 12:33

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨