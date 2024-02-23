在「火星」工作、生活一年 NASA徵4志願居民

「阿爾發火星沙丘」內部景想，模擬火星的生活環境。(路透)

國家航空暨太空 總署(NASA )目前正在招募四名志願者，居住在模擬火星 環境的基地為期一年，以瞭解在火星上的生活與困境。

「阿爾發火星沙丘」模擬火星基地外觀。(路透)

這項名為「組員健康和性能探索模擬」(CHAPEA, Crew Health and Performance Exploration Analog)的任務，共分三梯次進行，這次將是第二次。未來這四名志願者將生活在位於休士頓詹森太空中心(Johnson Space Center)，以3D列印技術製成的1700平方呎模擬火星基地內。首次的CHAPEA任務仍在進行中，NASA會利用這些經驗來收集探索火星期間的健康和表現數據。

「阿爾發火星沙丘」內之工作區。(路透)

名為「阿爾發火星沙丘」(Mars Dune Alpha)的基地主要模擬未來的火星基地環境，設有獨立生活與工作區域，其中包括四個私人生活區供四名志願者使用、一處工作空間、醫療站、休息區以及廚房與食物種植站。為求逼真，模擬基地的資源會受到限制，在模擬中，志願者將進行模擬太空漫步且必須維護基地、種植作物以及與機器人合作，同時也會體驗火星的典型環境壓力以及設備故障及通訊延遲等狀況。

「組員健康和性能探索模擬」志願者的個人生活空間。(路透)

這次任務預計2025年春季開始進行，有意者必須於4月2日前提出申請，條件為美國公民或永久居民，且年滿30至55歲，其他條件包括會說英語且無吸菸習慣，對於與眾不同的冒險有強烈渴望，並對於協助NASA準備首次人類登陸火星的工作有興趣。申請者必須有理工學科(STEM)領域工作經驗，並取得工程、數學、生物或其他科學碩士學位以及專業經驗或曾在上述領域至少進行過兩年的博士研究或試驗計畫。申請者若有1000小時飛行經驗或是服過兵役、取得理工學科學士學位及四年專業經驗亦符合資格。

NASA已派遣多部裝置前往火星及探測器探索其表面，但目前為止只有機器人曾到過火星。火星自轉一圈為一「太陽日」(Sols)，相當於24.6個地球小時；火星一年共有669.6個太陽日，火星大氣層包含二氧化碳、氮和氬氣，形成一片朦朧、多塵的紅色天空；星球表面溫度最高可達華氏70度，最低則可能降至-225度。