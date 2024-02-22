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拜登再取消12億元學貸 15.3萬人受惠

編譯潘勛／綜合21日電
拜登總統21日宣布，再為15萬3000名聯邦學貸借款人取消12億元的債務。(路透)
拜登總統21日宣布，再為15萬3000名聯邦學貸借款人取消12億元的債務。(路透)

拜登總統21日宣布，再為15萬3000名聯邦學貸借款人取消12億元的債務；這批貸款債務人是按「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education, SAVE)申請學貸；這次是去年最高法院擋下拜登更廣泛的赦免學貸施政之後，拜登最新以行政命令，減免學貸借款人的債務。

紐約時報報導，白宮表示，拜登迄今透過20多道行政命令，已為約390萬名借款人赦免1380億元的學貸。一些民主黨人向拜登呼籲，要凸顯自己成功減輕學貸的政績，讓關鍵選民如年輕人、非裔貸款人覺得振奮；那群貸款人肩付比例很重的求學貸款。

拜登雄心不少，打算替約4300萬學貸貸款人赦免4000億元債務，但遭最高法院擋下，此後白宮使用各色較小施政計畫，替特定族群減免債務。

最新一輪免學貸計畫的受益人，是每年8月開放申請的「SAVE計畫」貸款人，替他們減少每月還款金額，縮短赦免債務時間。白宮努力確保拜登因這次赦免學貸而取得政治加分，例如準備以拜登具名電子郵件通知受惠人，說他們的債務本周將獲得紓減。

白宮聲明表示，縮短赦免債務時間，對社區大學以及其他背負金額較小貸款的人幫助特別大，可以幫助很多人更快回到無學貸一身輕，本施政前所未有。

選擇SAVE計畫、貸款最高達1萬2000元、至少已還債10年，每月都有償還的人，得因這次免債施政而取消整個債務。政府加速其施政來縮短貸款期，變更原設定於7月生效。

21日晨宣布赦免學貸，時機恰逢拜登在加州展開選戰募款之旅，努力為選民充電。

學貸 拜登 貸款

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