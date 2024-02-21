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老鷹合唱團手稿官司 2/21「刑事」開審

記者胡玉立／綜合報導
被控共謀非法取得並試圖出售「加州旅館」專輯歌詞手稿的三名被告霍洛維茲(左起)、英奇亞迪、柯辛斯基。圖為三人2022年7月12日被起訴後出庭。(美聯社)
被控共謀非法取得並試圖出售「加州旅館」專輯歌詞手稿的三名被告霍洛維茲(左起)、英奇亞迪、柯辛斯基。圖為三人2022年7月12日被起訴後出庭。(美聯社)

搖滾天團「老鷹合唱團」(Eagles)1976年紅遍全球的經典名曲「加州旅館」(Hotel California)專輯80多頁歌詞手稿，將是21日紐約一場罕見刑事審判的關注焦點。三位被告被控共謀非法擁有和試圖出售這些手稿；但三位被告均不認罪。

被告三人分別是：善本經銷商霍洛維茲(Glenn Horowitz)、前搖滾名人堂館長英奇亞迪(Craig Inciardi)和收藏品經銷商柯辛斯基(Edward Kosinski)。他們並未被指控實際竊取文件，但檢察官仍須確定這些文件遭竊。

辯護律師表示，被告並未因取得這些手稿而犯下任何罪行，這些手稿是他們從當年曾為老鷹合唱團撰寫傳記的作家桑德斯(Ed Sanders)處取得。桑德斯並未遭到指控。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示，三位被告明明知道老鷹創始團員唐亨利(Don Henley)曾聲稱這些文件是被偷走的，他們卻仍共謀掩飾這些爭議文件的所有權，還對拍賣公司、潛在買家以及執法單位謊報他們取得的方式。

美聯社報導，圍繞珍貴收藏品的衝突和爭議不知凡幾，但大多數是透過私下和解或民事訴訟、以協議返還物品的方式解決。像這樣走上刑事審判一途的案例非常少見。

伊利諾大學專攻罕見文物糾紛的法學教授麥克戴德(Travis McDade)表示：「如果可以透過交出文件來避免起訴，大多數人都會這麼做。」

本案開庭後，正在巡迴演唱期間的唐亨利預料將會出庭作證，這場審判將可讓世人一窺樂團創作過程，以及這些70年代搖滾巨星的生活。

「加州旅館」一曲雖創作於1970年代中期，但受歡迎程度半世紀以來歷久不衰。去年該曲的下載次數達2億2000萬次、電台播放達13萬6000次。同名專輯多年來在全美銷售量突破2600萬張，僅次於老鷹合唱團精選輯(Eagles' greatest hits)和麥可傑克森的「顫慄」(Thriller)專輯。

本案關鍵是1960年代反主流文化搖滾樂團「濁氣」(The Fugs)共同創辦人桑德斯。桑德斯在80年代初經授權撰寫老鷹合唱團傳記，但從未出版。桑德斯把他取得的歌詞手稿賣給了霍洛維茲，霍洛維茲再轉賣給英奇亞迪和柯辛斯基。

搖滾天團「老鷹合唱團」成員2013年1月在猶他州參加日舞影展活動，左二為唐亨利。...
搖滾天團「老鷹合唱團」成員2013年1月在猶他州參加日舞影展活動，左二為唐亨利。(美聯社)

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