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國會邊安/軍援僵局 葛理漢稱不能再等 與川普不同調

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普長期盟友、共和黨籍南卡州國會參議員葛理漢，18日表示解決邊境危機刻不容緩，不能等川普當選再處理。(美聯社)
前總統川普長期盟友、共和黨籍南卡州國會參議員葛理漢，18日表示解決邊境危機刻不容緩，不能等川普當選再處理。(美聯社)

向來是前總統川普盟友的共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)18日說，處理美墨邊境危機已到刻不容緩的地步，川普想等到再次當選總統再來解決是錯誤的。

面對軍援與邊安法案同時卡在國會眾院，葛理漢提出解法，試圖打破僵局。

葛理漢18日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)專訪時說：「川普總統說等一下才要處理邊境問題。恕我直言，我們不能等。」葛理漢指出「這是國家安全的夢魘。」

葛理漢是反對兩黨邊境及以色列、烏克蘭軍援法案的共和黨參議員之一；他指出，雖然保守派陣營與川普都說，打擊非法入境人數創新高問題的解決之道就是讓川普再次執政，但改推金額規模較小的包裹法案並採用眾院版本的移民政策，在共和黨僅居些微領先的眾院，過關機會反而較高。

對於邊境危機，葛理漢說：「我不想再等了，我希望現在就在邊境有所行動。」

葛理漢受訪時表達願意有條件予以支持中間派眾議員日前推出的烏克蘭軍援及鞏固邊境安全兩黨預算法案的立場；他表示，希望把軍援包裹法案變成貸款，「在我看來這樣非常合理」。他說，兩黨眾議員組成的「解決問題黨團」(Problem Solvers Caucus)有辦法讓法案通過。

規模950億元的援外法案13日在參院通過後，送入眾院卻遭共和黨籍國會領袖冷處理；眾院「解決問題黨團」成員16日提案，內容除了加強鞏固邊境安全，例如在一年期間要求邊境巡邏員將絕大多數查緝無證客拘留後便直接驅逐，還將恢復川普任內的「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策，要求數萬名向美國申請庇護的外籍人士留在墨西哥等候法院出庭通知。

提案中還包括為烏克蘭、以色列、台灣及美國在中東的軍事計畫共計提供660億元國防經費，其中烏克蘭軍援占476億元，以色列軍援104億元。

葛理漢說，「解決問題黨團」提案是「勝利組合」。

葛理漢 川普 眾院

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