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拜登天然氣出口政策 影響消費者能源帳單

記者顏伶如／綜合報導
華爾街日報分析，拜登總統的天然氣出口政策走向，對於美國消費者能源帳單金額高低有著重大影響。(路透)
華爾街日報分析，拜登總統的天然氣出口政策走向，對於美國消費者能源帳單金額高低有著重大影響。(路透)

白宮上個月凍結液化天然氣(liquefied natural gas，LNG)出口的絕大多數新案審批，華爾街日報分析，拜登總統的天然氣出口政策走向，對於美國消費者能源帳單金額高低有著重大影響。

美國靠著天然氣成為全球能源出口大國，環保專家呼籲主管官員加強進行環境評估，天然氣公司則警告說，停止出口恐傷害未來美國對盟邦提供能源的能力，夾在中間的則是美國民眾的能源帳單。

就在能源部研議要為將來開放天然氣出口訂定哪些新標準的同時，某些天然氣產業團體及消費者權益倡議團體紛紛提出警告指出，美國與全球市場緊密綑綁的後果，將導致價格變得更加不穩定。

報導指出，某些專家擔心，未來十年美國如果擴大天然氣計畫，恐讓美國民眾的暖氣、電費帳單金額因此走高，從石膏板到鋼板的各種物件，製造成本全面上漲。

能源部副部長圖爾克(David Turk)日前在參院聽證會上說，政府目標是保存美國的便宜天然氣。他說：「這是非常大的經濟優點。我們做為一個國家，會想放棄這個優勢嗎？我們必須好好分析。」

2016年起，美國把更多天然氣賣給外國買家，國內市場遭受如何衝擊引起熱議。雖然產量屢創新高讓美國天然氣成本維持平穩，但過去幾年幾次國際事件卻導致價格大漲，成為數十年以來天然氣價格波動最大的時期。

德州與阿帕拉契山脈區域氣候暖和、產量豐富，讓美國天然氣基準價格降至疫情以來的新低點。

為了降低漲價風險，德州天然氣公司建議玻璃廠、水泥廠等客戶鎖定2030年之前的天然氣供應價格。

根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，德州與路易斯安納州都準備開放更多天然氣出口站的同時，已簽約但尚未出貨、交貨時間在12個月以上的契約數量明顯增加。

天然氣 德州 能源部

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