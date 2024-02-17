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為900萬元謀殺發育遲緩朋友 女被判99年

記者胡玉立／綜合報導
阿拉斯加州安克拉治女子布雷默，2019年為錢策畫謀殺自己發育障礙的朋友，犯案時年僅18歲，日前被判處99年徒刑。(美聯社)
阿拉斯加州安克拉治女子布雷默，2019年為錢策畫謀殺自己發育障礙的朋友，犯案時年僅18歲，日前被判處99年徒刑。(美聯社)

阿拉斯加州安克拉治23歲女子布雷默(Denali Dakota Skye Brehmer)2019年受雇策畫謀殺案、導致她發育障礙的朋友欣西亞·霍夫曼(Cynthia Hoffman)被害，日前被判99年徒刑。布雷默於2023年2月承認犯下這椿一級謀殺罪。

本案另名共犯，印第安納州男子希爾米勒(Darin Schilmiller)因宣稱將提供900萬元酬謝布雷默策畫謀殺霍夫曼，1月已被判處99年徒刑。阿拉斯加州沒有死刑。

安克拉治高等法院法官彼得森(Andrew Peterson)宣判後，助理檢察官麥凱(Patrick McKay)表示，「布雷默可能沒有扣動扳機，但如果不是她，這件事永遠不會發生。」彼得森表示，布雷默策畫謀殺卻沒有表現出任何悔意。他希望判決能對其他人產生威懾作用。

根據法庭文件，2019年希爾米勒與布雷默透過網路相識，希爾米勒冒稱自己是來自堪薩斯州的百萬富翁。霍夫曼被殺前三周，布雷默和希爾米勒討論了如何執行強姦殺人計畫。希爾米勒要求看到殺人照片或影片才付款。

當局表示，布雷默找了四個朋友利蘭(Caleb Leyland)、麥金塔(Kayden McIntosh)和兩名未具名青少年。這群人將霍夫曼帶到安克拉治風景區雷鳥瀑布(Thunderbird Falls)的埃克盧特納河(Eklutna River)邊，霍夫曼雙手遭膠帶捆綁、後腦中彈，然後被扔進河裡。布雷默隨後發簡訊給霍夫曼家人，表示霍夫曼被留在安克拉治某個公園。布雷默被捕後告訴當局，是希爾米勒要她這麼做。

希爾米勒向聯邦探員和印第安納州警方承認不諱，並指布雷默在霍夫曼被殺過程中持續與他溝通，並以Snapchat發送霍夫曼被捆綁和被殺害的照片及影片給他。

利蘭訂於6月宣判。檢方指稱麥金塔開槍，他犯案時只有16歲，但將以成年人身分受審。

阿拉斯加州 印第安納州 堪薩斯州

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