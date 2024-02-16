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電動車電池太重 結構工程師示警：恐壓垮道路、橋梁

編譯潘勛／綜合報導
道路安全專家警告，電動車使用沉重的鋰電池，會對公路和橋梁等基礎設施造成更大的負擔。（美聯社）
道路安全專家警告，電動車使用沉重的鋰電池，會對公路和橋梁等基礎設施造成更大的負擔。（美聯社）

道路安全專家警告，因為電動車使用沉重的鋰電池，相較於傳統燃油車，對公路和橋梁等基礎設施造成的負擔要多出50%，學界正為此問題絞盡腦汁。

道路安全專家警告，電動車使用沉重的鋰電池，會對公路和橋梁等基礎設施造成更大的負擔...
道路安全專家警告，電動車使用沉重的鋰電池，會對公路和橋梁等基礎設施造成更大的負擔。（美聯社）

華盛頓時報(Washington Times)報導，沉重的電池車對基礎設施造成的壓力，還包括偏滑撞毀公路防護柵欄，而且對燃油車、行人、自行車騎士造成的危害更大。隨著拜登政府打算根除燃油車及車輛廢氣，愈來愈多人購買電動車，伴隨電動車而生的問題只增不減。

一群工程師1月在「結構」(Structure)雜誌撰文警告，認為營建業必須改善全國基礎設施，以因應沉重電動車數量的增加。作者們表示，停車場就是基礎設施受到電動車威脅的一個例子，例如福特F-150 Lightning電動皮卡，重達8240磅，比起同廠牌銷量最好的燃油型F-150重量增加近1800磅。

福特F-150 Lightning電動皮卡，重達8240磅，比起同廠牌銷量最好的...
福特F-150 Lightning電動皮卡，重達8240磅，比起同廠牌銷量最好的燃油型F-150重量增加近1800磅。（美聯社）

工程師們寫道，載客車輛車重增加可觀，再加上近來對停車設施結構要求降低，將導致安全因素減弱，增加停車設施的維修保養成本；許多停車設施出事的案例很多，電動車的需求增加，只會增加事故的機率。

內布拉斯加州「中西部道路安全機構」去年秋天發現電動車另個駭人的安全問題。工程師們用一輛電池驅動的皮卡車去衝撞標準公路護欄。他們挑選市面上最重、達3.6噸的Rivian R1，以時速62哩向金屬護欄筆直撞去，第二項實驗用同款車以相同速度改以另個角度撞向護欄，兩起實驗都發現，Rivian撞斷護欄，衝到對面車道。

內布拉斯加大學教授史多爾(Cody Stolle)表示，車重增加，意味要用更大的力量才能把車輛重新引導回車道，工程學界發現，這些護欄系統目前扛不住這些電動車。

電動車車身較重，萬一與較輕的燃油車相撞時更危險，撞到自行車及行人，致命率更高。（...
電動車車身較重，萬一與較輕的燃油車相撞時更危險，撞到自行車及行人，致命率更高。（美聯社）

電動車的重心較低。雖說電動車對車上乘客提供充分安全，但萬一與較輕的燃油車相撞時更危險，如果撞到自行車及行人，致命率更高。

道安專家阿爾伯萊茲(Raul Arbelaez)表示，雖說電動車目前的設計對車上乘客較多安全，但這種保護力卻是由其他車輛駕駛付出代價。

電動車 內布拉斯加州 拜登

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