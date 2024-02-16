佛州男冤獄37年 獲賠1400萬元

冤獄37年的佛州男子杜波依斯，2020年出獄時，和母親相擁，喜極而泣。現在他因當年遭到誤判，獲得坦帕市府賠償1400萬元。(美聯社)

現年59歲的佛州 男子杜波依斯(Robert DuBoise)1983年18歲時被判犯下性侵殺人罪，在佛州監獄服刑37年後，2020年出獄。現在，杜波依斯確定將因遭到誤判，獲得坦帕(Tampa)市府當局賠償1400萬元，以彌補他失去的歲月。

杜波依斯最初因被控殺害19歲的芭芭拉·格拉姆斯(Barbara Grams)被判處死刑，後來減刑為終身監禁。2018年他的案子在非營利組織「清白專案」(Innocence Project)協助下，獲檢方同意重新審理；結果DNA檢測 指向另外兩名男子涉嫌謀殺，杜波依斯因此在2020年獲釋出獄。

杜波依斯出獄後狀告坦帕市府、調查此案的警察和當年作證的法醫；該法醫當時指稱杜波依斯的牙齒符合受害者身上的咬痕。訟案在1月11日達成和解，坦帕市議會15日表決批准和解協議，支付1400萬元判給杜波伊斯作為補償。但和解協議中，市府否認警方犯下故意不當行為。

總部位於芝加哥的Loevy & Loevy民權律師事務所聲明指出，「此案和解不僅承認杜波依斯受到了傷害，也讓他有機會繼續生活下去。」該律師事務所除了代理此案，也在全國代理多椿誤判案件。

坦帕警察局長伯考(Lee Bercaw)表示，杜波依斯案發生以來，警方已接受更好的訓練，科技進步也讓這類調查處理大有改進。伯考說：「我們明白此案影響持久深遠，對杜波依斯尤其如此。」

根據坦帕市府文件，杜波依斯和他的律師事務所今年將獲得900萬元，明年將獲得300萬元，2026年再獲200萬元。

經DNA測試被認為涉案的兩名男子羅賓遜(Amos Robinson)和斯科特(Abron Scott)，都因另一椿謀殺罪被判無期徒刑；現在他們正等待格拉姆斯案一級謀殺罪審判。

杜波依斯2020年8月出獄一個月後，他的案件終於被法庭撤銷。他當時表示，自己一路面臨了很多障礙，本來已不相信司法系統，但現在他認為「正義終獲伸張」。