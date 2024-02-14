情人節撞期「聖灰星期三」 天主教徒無法與愛人纏綿了

今年2月14日既是西洋情人節，又是基督教「聖灰星期三」，讓不少教徒面臨兩難。(美聯社)

今年的2月14日很特別，它不但是西洋情人節，還撞上了基督教「聖灰星期三」(Ash Wednesday)；讓不少教徒面臨兩難。

「聖灰星期三」即「大齋首日」，它是基督教教會年曆「大齋期」(四旬期，Lent)起始日，是禁食與反思的莊嚴日子。大齋期總計40天。

聖灰星期三沒有固定日期；它每年會出現在哪一天，與復活節 星期日(Easter Sunday)有直接關係。每年春分滿月後的首個周日是復活節，通常落在3月22日至4月25日之間；對大多數基督徒來說，今年復活節是3月31日。美國天主教主教會議(U.S. Conference of Catholic Bishops)規定，從復活節回溯六周，再往前加四天，就是聖灰星期三。

並非所有基督徒都慶祝聖灰日；慶祝者通常會參加聖灰日禮拜，牧師會在教徒額頭畫十字或分發聖灰。天主教徒必須在這一天禁食禁慾。四旬齋期間，禁慾限制從周三持續到周五，這樣的悔改和懺悔一直持續到聖周(Holy Week)；教徒相信在那一周，被釘在十字架上的耶穌會復活。

美國福音路德會(Evangelical Lutheran Church)稱，聖灰通常來自復活節前一周聖枝主日(Palm Sunday)使用的棕櫚樹。

一般大眾以糖果、巧克力來歡度情人節，今年聖灰日和情人節「撞期」，教徒可不可以既過聖灰日、又過情人節？

遇上這樣的兩難，羅德島州 普羅維登斯天主教主教理查德·亨寧(Catholic Bishop Richard Henning of Providence)在教區官方報紙上表示，聖灰星期三的禁食和禁慾要求更重要，應優先考慮。他的前任2018年也曾發表過類似訊息。