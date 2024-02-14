情人突要求「剝橘、看鳥」 可能是社媒貼心測試新挑戰

剝個橘子、清理番茄醬都是社群媒體出現測試另一半是否貼心的新花招。（圖／123RF）

今天(14日)是情人節，如果另一半請你幫她剝一個橘子或柳橙，建議照辦，因為這可能是個對你的考驗。

華爾街 日報報導，社群媒體 平台諸如抖音及其國際版TikTok、Instagram等社群媒體近期冒出多項考驗伴侶貼心程度並曬恩愛的挑戰影片，剝柳橙挑戰就是其一，考驗你是否願意為伴侶提供這項貼心服務，以及能否完整剝好柳橙。

剝個橘子、清理番茄醬都是社群媒體出現測試另一半是否貼心的新花招。（圖／123RF）

這場不科學也不見得公平的挑戰，通常是女性要求男友捎來一顆剝好的柳橙或小柑橘，而對方答應後便放下手邊工作或正在忙碌的事情，遞上剝好的柳橙，甚至有人展現果雕藝術天分，把柳橙或小柑橘刻成太陽或臉譜，附註「給我的小可愛的可愛水果」。

另有一項「鳥測試」，是當一人發現窗外有隻鳥，並呼叫伴侶來看。根據瞎扯淡的說法，不予理會的被呼叫方，表明不關心對呼叫方而言重要的小事。

如果另一半喚你去賞鳥，建議遵命，因為可能是在測試你是否貼心。（美聯社）

此外還有番茄醬挑戰，一人故意把番茄醬灑在桌上並要求伴侶清理，結果有人傻眼盯著，有人則拿起衛生紙動手清理。

前述測驗大多缺乏科學理據，卻也因為稀鬆平常而讓人躍躍欲試；部分進行挑戰的伴侶認為，這些測試可以開啟更深度的對話，而多數伴侶，尤其是廣大男性則較不開心被測試、拍攝並公諸於世。

交友網站「eharmony」的伴侶關係專家羅芮爾‧豪斯(Laurel House)則表示，雖然部分考驗的概念源自想為伴侶做點事，卻可能被操控、斷章取義，有些測試甚至不公平。

剝個橘子、清理番茄醬都是社群媒體出現測試另一半是否貼心的新花招。（圖／123RF）

豪斯提醒愛侶，別過度相信這些熱門測驗，每段關係都是獨特的，且剝柳橙的方式各異其趣；豪斯說：「更重要的是留意這段關係中自然發生的瑣事，而非他人關係中的小事。」

費城 25歲時裝設計師布萊安‧奧爾森(Brianne Olsen)去年曾與男友討論「剝皮理論」，而她明白男友是會為她剝好柳橙，毋須測試。奧爾森說：「我們很常談論彼此想要和需要什麼，若有分歧或爭執，我們總是會坐下來，冷靜、真摯的討論。」

豪斯認為，這才是真正的重點，「這一切都是為了引起關注，並點出雙方已經在做或能做得更好的小事」。