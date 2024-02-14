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參議員葛拉斯理辦公室變姻緣寶地 44年促成20樁婚事

記者胡玉立／綜合報導
愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理自從1980年首此當選以來，他在華府和愛阿華州的辦公室迄今已促成至少20椿良緣。(路透)
愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理自從1980年首此當選以來，他在華府和愛阿華州的辦公室迄今已促成至少20椿良緣。(路透)

高齡90歲的愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)不但是美國史上任職時間最長的共和黨參議員，他還有一項既神奇又浪漫而且無人能敵的紀錄：自他1980年當選聯邦參議員以來，他在華府和愛阿華州的辦公室一直是撮合姻緣的風水寶地，迄今已促成至少20椿婚事。

葛拉斯理自己已結婚69年，他告訴華盛頓郵報，他常常不知道自己的員工在約會，等他們宣布要結婚了，才赫然明白又一對辦公室戀情已「修成正果」。儘管他無法確定為什麼他的辦公室會造就出這麼多對佳偶，但葛拉斯理說，他的許多員工都來自愛阿華州，有著相似的價值觀和宗教信仰；此外，他的員工大部分時間都在工作，因此有足夠時間彼此相處。

「他們結婚，被視為葛拉斯理團隊的一員，從此永遠不離開團隊。」葛拉斯理自豪地說，他的辦公室裡只有一對夫婦離婚。

葛拉斯理已經結婚69年；圖為葛拉斯理參議員與夫人參加孫女的大學畢業典禮。(取材自...
葛拉斯理已經結婚69年；圖為葛拉斯理參議員與夫人參加孫女的大學畢業典禮。(取材自葛拉斯理參議員臉書)

葛拉斯理回憶道，他的辦公室促成的第一對夫婦，是在他1980年競選參議員期間認識彼此的。從那以後，每隔幾年就會有更多人步入禮堂。葛拉斯理發言人表示，參議員因日程安排衝突，拒絕了部分婚禮邀請，但他參加了大約五名自己員工的婚禮。

事實上，葛拉斯理的辦公室並不是唯一締造良緣的國會辦公室。紐約州民主黨參議員舒默 (Charles E. Schumer)曾在2016年告訴新聞媒體，他的辦公室當時已造就13對佳偶成婚。舒默說：「他們太努力工作，所以沒機會遇見別人。」

在葛拉斯理辦公室相戀結婚的20對夫婦中，亞歷克斯和莫莉·塞文(Alex and Molly Severn)都是葛拉斯理助理，也都來自愛阿華州。兩人2016年首次約會是在華府羅素參議院辦公大樓地下室的Cups and Company咖啡店。2020年10月兩人在愛阿華州舉行婚禮，為他們證婚的牧師在所有賓客前打趣地說，葛拉斯理的辦公室真是「約會勝地」。

1981年新科聯邦參議員葛拉斯理伉儷參加雷根總統就職舞會。(取材自葛拉斯理參議員...
1981年新科聯邦參議員葛拉斯理伉儷參加雷根總統就職舞會。(取材自葛拉斯理參議員臉書)

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