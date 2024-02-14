超級盃1.23億人觀看 創美電視史紀錄

據尼爾森收視統計，今年超級盃不但比賽時間延長，還創下觀看人數新高紀錄，共有1億2300萬人收看，是美國史上最多人看的電視節目。(美聯社)

根據尼爾森(Nielsen)收視統計，今年超級盃 不但比賽時間延長，還創下觀看人數新高紀錄，共有1億2300萬人收看，是美國史上最多人看的電視節目，同時超級盃廣告也讓電商Temu、微軟 AI聊天機器人軟體創下最多下載紀錄。

據美聯社報導，今年超級盃由哥倫比亞廣播公司(CBS)、尼克兒童頻道(Nickelodeon)和西語環球電視網(Univision)共同轉播，並在Paramount+以及NFL數位平台直播，包括電視和串流平台累計觀看人數共有1億2300萬人，超過去年的1億1500人，增加7%。

尼爾森表示，透過網路觀看部分比賽片段的人數甚至達到破紀錄的2億240萬人，比去年1億8360萬人增加10%，而且自2020年起，尼爾森將戶外觀眾也納入收視統計，也助長收視率的提升。

同時本屆超級盃也是58年來第二次有延長賽，「堪薩斯城酋長」(Kansas City Chiefs)最終以25-22擊敗「舊金山49人」(San Francisco 49ers)，締造超級盃最長比賽時間，CBS體育頻道負責人麥馬納斯(Sean McManus)對於超級盃進入延長賽，難掩興奮表示：「我無法想像比超級盃更棒、更令人振奮的球賽了。」

另外流行天后泰勒絲(Taylor Swift)和酋長隊近端鋒凱爾西(Travis Kelce)約會，也為NFL賽事添加柴火，季後賽前三個周末平均觀眾為3850萬人，比去年增加9%，因此超級盃比賽連續第二年平均觀眾人數超過1億人次。

來自中國的電商平台Temu也不忘搶搭超級盃順風車，在比賽當天密集播放廣告，而且成效頗佳。

據統計，Temu應用程式(App )下載量在超級盃當天比前一天增長34%，創下去年11月以來最高單日增長率，安卓(Android)手機用戶從Google Play下載Temu應用程式(App)的次數位居第六。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，在蘋果App商店下載次數最多的前三名依序是可直播超級盃比賽的Paramount+、微軟(Microsoft)人工智慧(AI)聊天機器人Copilot以及Temu，這三家企業不約而同都在超級盃舉辦期間密集打廣告。