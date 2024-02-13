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奧州大麻農場4死槍案 華人兇手判囚終生

編譯潘勛／綜合12日電
奧克拉荷馬州2012年11月發生大麻農場兇殺案，造成四死一傷。華人兇手陳武日前認罪後，被判無期徒刑。(美聯社)
奧克拉荷馬州2012年11月發生大麻農場兇殺案，造成四死一傷。華人兇手陳武日前認罪後，被判無期徒刑。(美聯社)

2022年在奧克拉荷馬州一處大麻農場犯下大規模槍擊案的華人兇手陳武(Wu Chen，音譯)日前已認罪，他被控四項一級謀殺罪名、一項以致命武器加重傷害罪名，法院判處他無期徒刑，終生不得假釋。

陳武是在認罪協議下才獲無期徒刑；檢方已聲稱若本案進入法院審判程序，將會要求處以死刑。

案發的大麻農場在漢尼塞鎮(Hennessey)以西15哩；有向州方註冊，取得許可證，生產醫療用大麻，然而在偵辦中判定，大麻農場未依法營運。

翠鳥郡(Kingfisher County)檢察官韓福瑞斯(Tommy Humphries)表示，本案適足以提醒，包圍奧克拉荷馬州非法大麻活動有多麼危險。

檢察官在指控陳武的呈堂文件中表示，陳武2022年11月20日回到大麻農場，勒令把他「投資」的30萬元歸還給他；助理檢察官在文件中表示，通知當下就要對方交出錢來，實在辦不到，才引發這次大規屠殺。

檢方表示，被告幾分鐘內就殺了四人，重傷第五人，想開槍打第六人卻失手。

檢方在逮捕令上表示，一名目擊者表示，闖入者來到農場的停車庫，開槍擊中「老闆」的大腿，用槍管指著車庫裡很多人，勒令半小時內交出30萬元，不然他就要殺光裡頭的眾人。

目擊者說，「老闆」叫他同在車庫內的女友打電話給她兄弟去取錢，但時間流逝，老闆覺得很難受，於是要嫌犯結果了他，嫌犯便開槍擊斃老闆。車庫裡兩名男性想推嫌犯，嫌犯擊中其中一人，另一人逃離車庫。

陳武2022年11月22日在佛州邁阿密灘市(Miami Beach)被捕，他何以到佛州猶在偵辦之中。陳武透過通譯向佛州法官表示，自己害怕回到奧克拉荷馬州會被殺，那些人都是黑幫分子。

大麻 奧克拉荷馬州 佛州

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