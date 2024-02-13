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妻孕期遭律師夫下毒 抗議只關180天太輕

編譯莊瑞萌／綜合12日電
39歲的賀林對懷孕的妻子下毒，被判刑180天，但已訴請離婚的妻子表示刑期太低。(美聯社)
39歲的賀林對懷孕的妻子下毒，被判刑180天，但已訴請離婚的妻子表示刑期太低。(美聯社)

德州休士頓一名律師遭控對懷孕的妻子下毒，造成孩子出生後必須長期接受治療；法官對此判刑180天，但已訴請離婚的妻子表示刑期太低。

美聯社報導，39歲的律師賀林(Mason Herring)在7日承認對兒童造成傷害以及對懷孕者進行襲擊的罪行，最初他被控犯下誘發墮胎的重罪。最後遭法官判處有期徒刑180天，緩刑10年。

賀林的妻子凱瑟琳‧賀林(Catherine Herring)則向法院表示刑期不夠長，因為他們一歲女兒(第三個孩子)是提前約10周出生的早產兒，目前出現發展遲緩問題，每周還必須接受八次治療。她說，「我不相信180天的刑期對於七次企圖殺害自己的孩子來說是公平的。」

哈里斯郡金奧格檢察官辦公室(Harris County District Attorney Kim Ogg’s Office)並未做出回應，本案則是由法官比爾(Andrea Beall)做出判決。賀林原先被控刑事流產等重罪，後來願對較輕的傷害幼童未遂與試圖傷害孕婦等罪認罪，換取減刑。

凱瑟琳指出，他的丈夫賀林是從2022年3月開始要她喝水並給她飲料，但是喝完第一杯看似混濁的飲料之後，人便嚴重不舒服。賀林則解釋可能是杯子或水管骯髒才導致混濁。

不過，已開始起疑的凱瑟琳之後多次拒絕再喝由她丈夫提供的飲料，接著便在垃圾桶發現用來誘發流產的藥物米索前列醇(Misoprostol)包裝。她並給予警方從監視器拍攝的影片，其中一支影片還發現賀林曾在她的飲料中混入一種物質。

對此，代表賀林的辯護律師科格德爾(Dan Codgell)稱認罪協議和判決是合理的，他說，「這種局面令人難過，但賀林已承擔自己的責任了。」

德州 墮胎 休士頓

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