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奧斯丁再度住院 這次第一時間通知白宮、國會

編譯潘勛／綜合11日電
國防部長奧斯丁11日因「膀胱出現緊急問題」再回華特里德國家軍事醫學中心接受治療。(路透)
國防部長奧斯丁11日因「膀胱出現緊急問題」再回華特里德國家軍事醫學中心接受治療。(路透)

五角大廈11日表示，國防部奧斯丁(Lloyd Austin)因病徵顯示「膀胱出現緊急問題」，已送華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed Army Medical Center)，同時告知行政當局及國會；國防部在奧斯丁住院三小時內便發聲明，顯示奧斯丁承認，上次他住院未告知行政部門及大眾，犯了錯誤。

有線電視新聞網(CNN)報導，五角大廈發言人萊德(Pat Ryder)聲明指出，奧斯丁在隨扈人員陪同下，美東時間約下午2時20分送到醫院。

奧斯丁住院已通知白宮、國會，國防部副部長及參謀首長聯席會議主席也一樣。萊德表示，將盡快更新奧斯丁的身體狀況。

萊德表示，截至目前奧斯丁履行國防部長職務，話雖如此，副部長希克斯(Kathy Hicks)如有需要已準備接下職務。這次奧斯丁住院，有透過職責規定，按機密、非機密等通訊系統。

奧斯丁去年12月上旬被診出前列腺癌，同月22日動手術治療；手術要全身麻醉，另在華特里德醫院留院觀察。因為手術併發症，他1月1日再返回醫院。

奧斯丁那次住院，有好幾天未向媒體、拜登總統等其他政府高層告知，讓外界質疑行政當局內部的透明度。共和黨內大肆批評國防部對奧斯丁手術的處理方式，奧斯丁另按行程，要在2月底向眾院軍事委員會作證，說明他未能通知政府高層一事。

當時奧斯丁住院兩周，再由家中遠距上班兩周，等候康復。

奧斯丁1日舉行住院後首次記者會，承認那次診出病症及住院，自己與國防部處理時犯錯，本該告知拜登及全國民眾，為此自己承擔全部責任，另向部內團隊及全民致歉。

國防部長辦公室上周完成30天的通知流程審核，攸關職責轉移。萊德8日表示，奧斯丁收到審核結果，正加以評估；審核內容多為機密，但國防部會盡可能公告周知。

奧斯丁 國防部 拜登

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