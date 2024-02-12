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伊拉克男子2022年暗殺小布希未遂 求處15年重刑

編譯俞仲慈／綜合11日電
小布希總統2003年10月29日在林肯號航母上宣布伊拉克行動圓滿完成。(路透)
小布希總統2003年10月29日在林肯號航母上宣布伊拉克行動圓滿完成。(路透)

華盛頓時報(Washington Times)報導，俄亥俄州伊拉克籍男子希哈布(Shihab Ahmed Shihab Shihab)策畫暗殺前總統小布希(George W. Bush)未遂案，檢方要求被告求處15年徒刑，並訂於12日宣判。

助理檢察官傑西卡奈特(Jessica Knight)表示：「希哈布協助暗殺前總統小布希，犯下聯邦恐怖主義罪，不單是為了報復前總統，更是為了報復所有國人。」

奈特強調，求處15年重刑是向全世界發出警告，亦即美國司法對於恐怖分子明目張膽的暗殺行動「絕不容忍」。

根據聯邦調查局(FBI)調查，2020年希哈布透過伊拉克駐美官員，持觀光簽證入境，隔年3月申請政治庇護，還利用假結婚取得永久居留權，定居在哥倫布市(Columbus)和印第安納波利斯(Indianapolis)。

根據FBI線民透露，希哈布以每人5萬元代價，協助黎巴嫩「真主黨」(Hezbollah)兩名成員偷渡入境。

專研希哈布案件的移民研究中心(Center for Immigration Studies)資深國安研究員班斯曼(Todd Bensman)表示：「這是偷渡與暗殺雙管齊下的犯罪案，凸顯合法入境管道的疏漏。」並強調：「他來自伊拉克，為何沒有採集指紋或查驗身分？而且年輕時應有服役紀錄，第二：他深知南部邊境有安全漏洞，有利於他策畫暗殺小布希。」

FBI調查也發現，希哈布曾考慮購買聯邦邊境巡邏員制服，打算偽裝成執法人員，再安排伊斯蘭國(ISIS)恐怖分子偷渡入境、暗殺小布希。

根據FBI監聽紀錄，希哈布原本也打算加入暗殺行動，並和一名恐怖頭子接上線，打算購買武器，並於2022年2月前往達拉斯(Dallas)，蒐集小布希住家和「小布希研究所」(George W. Bush Institute)影像資料，但是恐怖頭子要求希哈布只要負責後勤和監視任務即可。

班斯曼表示：「他們打算從南部邊境偷渡真正的殺手，我相信被告選擇協助殺手偷渡入境，是因為現在自邊境偷渡，遠比在機場入境更加容易。」並強調：「此案說明歹徒深知南部邊境大門敞開，而且可以輕易得逞。」

伊拉克裔男子希哈布不滿布希總統當年無由入侵，搞垮了伊拉克，因此策畫暗殺布希，被檢...
伊拉克裔男子希哈布不滿布希總統當年無由入侵，搞垮了伊拉克，因此策畫暗殺布希，被檢方求處15年徒刑。(美聯社)

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