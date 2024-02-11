搭超級盃順風車 幼犬盃20周年擴大舉辦籲關注流浪動物

模仿美式足球NFL超級盃的「幼犬盃」11日登場，今年屆滿20周年，主辦單位擴大舉辦，以提高外界對流浪動物的關懷。(美聯社)

美式足球 NFL超級盃 11日在拉斯維加斯登場，同時模仿超級盃的「幼犬盃」(Puppy Bowl)也會同日舉行，讓流浪狗大展身手，由於今年屆滿20周年，主辦單位擴大舉辦，以提高外界對流浪動物的關懷。

美聯社報導，今年「幼犬盃」比賽，有來自全國36州、73所動物收容所、131隻年齡約3-6月的健康幼犬，包括有參賽經驗的四隻小狗以及入選「幼犬盃」名人堂的狗狗，並開放犰狳(armadillos)、刺猬(hedgehogs)和雞隻等動物參賽，不過重點仍在狗狗。

「幼犬盃」裁判沙赫納(Dan Schachner)表示：「我們今年擴大舉辦，以慶祝比賽屆滿20周年。」並強調：「我們要讓參賽小狗全力以赴，成為歷年來最棒的幼犬盃。」

據了解，動物星球(Animal Planet)頻道為了提高大眾對流浪狗的關注，在各地動物收容所挑選流浪狗參加一場仿效超級盃的「幼犬盃」，並於2005年2月6日，也就是第39屆超級盃比賽當天，首次透過電視轉播。

雖然「幼犬盃」搭超級盃順風車，但一連舉辦20周年，顯示狗狗魅力不減當年，佛羅里達州聖克勞德(St. Cloud)動保組織「佛羅里達幼犬救援」(Florida Little Dog Rescue)負責人強生表示：「誰不想看小狗整天玩耍？」

沙赫納強調「幼犬盃」舉辦的目的是呼籲各界「領養而非購買」，根據「美國愛護動物協會」(ASPCA)統計，動物收容所每年收容200萬隻流浪狗，並將39萬小狗安樂死，而且疫情期間動物收容所安置的動物數量暴增，「危機超過以往任何時期」。

透過「幼犬盃」轉播，許多品種包括柯基犬(Corgis)、西莎犬(Westies)、貴賓狗(Doodles)和奧斯卡貴賓狗(Cavapoos)等，逐漸被觀眾得知可以透過動物收容所收養，強生強調：「讓我們最振奮的就是讓流浪狗走入家庭，因為援助不能單靠一場比賽而是需要大家合作。」