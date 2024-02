慶祝農曆新年 美國郵局發行龍年郵票

美國郵局(USPS)今年推出龍年紀念郵票(The Lunar New Year: Year of the Dragon),是繼虎年、兔年後的第三個生肖系列,已印製2200萬張。(USPS)

今年農曆大年初一是在2月10日,對許多亞裔美國人來說,這是個拋開過去不如意、迎接新一年繁榮和好運的機會;龍更是華人偏愛的生肖,象徵成功、智慧、強大。美國郵局(USPS)今年推出龍年紀念郵票(The Lunar New Year: Year of the Dragon),是繼虎年、兔年後的第三個生肖系列,已印製2200萬張。

國會山莊報(The Hill)報導,美國郵政 局自1993年開始發行農曆新年主題的郵票,而此系列是從2020年開始發行,今年的龍年郵票於25日在西雅圖 唐人街的特別活動中亮相。

郵票設計依然由藝術總監阿爾卡拉(Antonio Alcalá)指導、藝術家卡米爾·周(Camille Chew)操刀。這面紙雕龍面具以手工印刷紙切割、折疊成型,再用丙烯顏料上色、花朵和流蘇等紙質元素裝飾,以金紅為主調,融入金色財運、紅色吉祥的象徵意義。

在20枚郵票組上還有同風格繪製的其他生肖頭像列在兩側,讓人一窺來年紀念郵票可能的樣貌;此系列將發行到2031年豬年結束,郵票價值則相當於永久郵票(Forever stamp)。

華盛頓州西雅圖市「陸榮昌亞洲博物館 」(Wing Luke Museum of the Asian Pacific American Experience)館長Joël Barraquiel Tan表示這不僅僅是張美國郵票,「它反映包容和公平等更廣泛的內涵。本博物館致力於促進種族和社會公平,因此我們讚揚此系列,能使人們更加了解亞洲文化和遺產。」

美國郵政局西太平洋地區的零售及投遞業務副總魯伊斯(Eduardo H. Ruiz, Jr.)也說,「郵政局是美國最多元化的工作場所之一,其客戶群也一樣多元化,這枚郵票便是反映美國豐富多元文化遺產和傳統的最佳例子。」