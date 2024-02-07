大學生洩漏專機行蹤 泰勒絲律師喊告

流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)去年12月透過律師發出「停止並終止」(cease and desist)警告函給經營私人專機追蹤帳號的一名大學生。（美聯社）

華盛頓郵報6日報導，流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)去年12月透過律師發出「停止並終止」(cease and desist)警告函給經營私人專機追蹤帳號的一名大學生，信中指出若不停止對泰勒絲的「跟蹤及騷擾行為」，就等著吃官司。

21歲的史威尼(Jack Sweeney)就讀中佛羅里達大學(University of Central Florida)，平日將聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)發布的公開航班資料以及航空愛好者搜集訊息透過社群媒體帳號發布，其中包括知名人物的私人專機起降紀錄。

科技富豪馬斯克 (Elon Musk)入主推特(Tiwitter)之後禁止史威尼的帳號分享訊息，引發言論自由爭議。史威尼帳號公布的飛機起飛、降落訊息並未點名搭機人士是誰，也未說明降落之後將前往何處。

泰勒絲去年12月透過華府律師事務所維納布爾(Venable)寄發「停止並終止」警告函，信中指出如果史威尼不停止對泰勒絲的「跟蹤及騷擾行為」，便將面臨法律責任。信函是寄到史威尼父母家中。

根據史威尼出示信函，律師莫羅尼(Katie Wright Morrone)在信中寫道，史威尼帳號對泰勒絲與家人造成「直接且無法補救的傷害以及身心壓力」，導致經常為個人安全擔心的這位女星更加惶恐。

莫羅尼在信中寫道：「或許這對你來說是個遊戲，或是獲取名利的途徑，但對我們客戶來說，卻關係著生死大事。」信中指出，史威尼帳號公布訊息與公共利益無關，純粹只為了跟蹤、騷擾泰勒絲，企圖達到操控目的。

史威尼受訪時說，泰勒絲陣營發函用意在於企圖嚇唬，讓他因為害怕而不再分享公開資訊。他說，帳戶公布的只是片面行程資料，說明泰勒絲可能前往哪些城市，如同她的演唱會行程或她可能現身的任何職業美式足球 聯盟(NFL)比賽。

史威尼說，收到信函的時間點頗為蹊蹺，因為當時泰勒絲正面臨外界質疑搭乘私人專機造成環保衝擊。他說：「這些是早就公開的訊息。她的團隊以為可以操控整個世界。」