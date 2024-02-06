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最適合養家前10州 麻州2連冠 教育、兒童照護排第1

編譯徐薏茹／綜合報導
新舊建築包融並蓄的麻州波士頓市區。麻州由於有良好的教育體系、娛樂及醫療照護，因此獲選為全美最適合養家的州。(美聯社)
新舊建築包融並蓄的麻州波士頓市區。麻州由於有良好的教育體系、娛樂及醫療照護，因此獲選為全美最適合養家的州。(美聯社)

個人金融理財公司WalletHub利用50項相關指標，選出最適合家庭生活的州；指標包括人均小兒科醫師數目、日間托兒服務及品質、住房可負擔性等，每個指標都以100分制評分。

該報告發現，適合養家的理想城市即使在高通膨時期也能夠負擔生活，同時還能提供良好的學校、娛樂及醫療照護。在此報告的榜單中，麻州居於榜首，獲選為全美最適合養家的州。

麻州已連續第二年被選為最適合養家的州，該州獲得66.97分總分，並且在教育及兒童照護方面排名第一。

麻州擁有幾間全國最好的學校，包括哈佛大學和麻省理工學院。根據Niche的數據，麻州的公立學校體系在全世界同樣名列前茅。

麻州的生活成本比全國平均高出50%，根據Payscale的數據，其住房比全國平均高124%，水電瓦斯費則高出14%。

根據Zillow的數據，麻州的平均房價為58萬8621元，比去年增加6.7%，麻州所有臥室與所有房產類型的租金中位數為3050元。

北達科他州排名第二，比2023年的第四名進步兩名。該州在教育和兒童照護方面也排名第二，社會經濟方面排名第一。

根據富比世(Forbes)報導，北達科他州是全國失業率最低的州之一，僅1.9%，就業市場強勁。

該州的生活成本比全國平均低4%，住房成本比全國平均低12%。在WalletHub另一份報告中，北達科他州也被評為全美壓力最少的州之一。

WalletHub排名最適合養家10個州(資料來源／WalletHub)
WalletHub排名最適合養家10個州(資料來源／WalletHub)

麻州 北達科他州 租金

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