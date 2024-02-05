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川普剋星？凱普蘭律師迄今唯一2度讓他吃敗仗

記者胡玉立／綜合報導
專欄作家卡洛爾(右)和律師凱普蘭(左)。凱普蘭是唯一連續兩次讓川普在法庭上吃敗仗的律師。(美聯社)
專欄作家卡洛爾(右)和律師凱普蘭(左)。凱普蘭是唯一連續兩次讓川普在法庭上吃敗仗的律師。(美聯社)

前總統川普與專欄女作家卡洛爾(E. Jean Carroll)的官司兩度敗訴，令川普極其難堪；而協助卡洛爾勝訴的關鍵人物則是律師凱普蘭(Roberta Kaplan)。

曼哈頓聯邦法院陪審團上月底裁定，必須賠卡洛爾8330萬元。卡洛爾贏得空前勝利後發表聲明表示：「這場勝利歸功於凱普蘭和她表現耀眼的團隊。」

紐約時報日前報導凱普蘭這位迄今唯一讓川普兩度敗陣的律師，指出卡洛爾控告川普性侵及誹謗官司都是從2019年開始，幾年來，凱普蘭和川普這兩位紐約客的衝撞與對抗，不斷呈現在大眾眼前。他們都是驍勇善戰的鬥士，同樣能言善道，行事作風卻截然不同。

77歲的川普有著放蕩的過去、推銷員天賦和侮辱他人的本能。57歲的凱普蘭則是公開出櫃的律師，她2005年在加拿大多倫多與妻子結婚，做事有條不紊，相當自律。他們在各自專業領域都是極具競爭力的強者，都懂得如何駕馭媒體，各自憑藉強大自信一路實現目標，攤牌時往往充滿戲劇性。

凱普蘭在代表卡洛爾打官司之前，即因代表同性戀權益活動家艾迪絲·溫莎(Edith Windsor)挑戰「捍衛婚姻法」(Defense of Marriage Act)而名噪一時；該案是導致最高法院在2013年裁決允許聯邦承認同性已婚夫婦的兩項里程碑案件之一。

凱普蘭大部分職涯集中在公司法，多年來一直代表明尼蘇達維京人(Vikings)美式足球隊、摩根大通和T-Mobile等客戶。她曾說過，身為律師，「我真的就像一隻含著骨頭的狗」，一旦咬住就不會鬆口。

紐時指出，根據證詞筆錄，2022年10月凱普蘭曾為卡洛爾遭誹謗案訟訴，前往佛州海湖莊園對川普進行宣誓詢問。當川普被問到1990年代曾否在紐約百貨公司更衣室強暴卡洛爾時，川普說：「她不是我的菜。」然後他聳聳肩看著凱普蘭並指著她說：「說老實話，我也不會選你。無論如何我都不會對你產生任何興趣。」凱普蘭若無其事接著提出另一個問題，然後停下來提醒川普，「我是律師」。

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