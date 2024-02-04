喬丹NBA冠軍鞋 6雙拍賣逾803萬元創紀錄

「籃球之神」麥可喬丹在芝加哥公牛隊贏得6次NBA總冠軍所穿的一系列球鞋，2日在蘇富比拍賣會上以803萬2800元天價落槌，創下運動鞋拍賣的新紀錄。(美聯社)

蘇富比(Sotheby's)拍賣 公司表示，「籃球之神」喬丹 (Michael Jordan)在芝加哥 公牛隊贏得6次NBA總冠軍所穿的一系列球鞋，在2日拍賣會上以803萬2800元天價落槌，創下運動鞋拍賣的新紀錄。

這六雙Air Jordan球鞋分別來自1991、1992、1993、1996、1997和1998年總冠軍賽，蘇富比稱之為「王朝系列」(Dynasty Collection)，其中4雙附有喬丹親筆簽名，。

蘇富比現代收藏品主管瓦赫特(Brahm Wachter)表示：「這既提醒了喬丹對世界的持續影響，也是他公認的傳奇地位具體展現，這一重大結果進一步驗證其重要意義。」

蘇富比未透露買家的身分，僅描述是一名「美國私人收藏家」，他從芝加哥公牛隊的一名資深主管手中獲得這系列球鞋。

據蘇富比介紹，喬丹在1991年贏得總冠軍後首次將球鞋贈與這名主管，並在之後延續這一傳統，拍賣品包含喬丹慶祝1992年、1993年、1996年和1998年勝利的照片。

他在1998年NBA總決賽第二場比賽中穿著的球鞋，去年4月透過蘇富比以220萬元的價格售出，創下一雙球鞋的最高拍賣紀錄。

根據蘇富比的紀錄，喬丹個人紀念品的最高價拍賣紀錄是1998年NBA總決賽第一場比賽穿著的球衣，2022年以1010萬元售出。