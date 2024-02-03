電影「洛基」走紅 韋德斯76歲辭世

在電影「洛基」系列中飾演金牌拳擊手克利德而走紅的影星卡爾韋德斯1日在家中安詳辭世，享壽76歲。(美聯社)

在電影「洛基」(Rocky)系列中飾演金牌拳擊手克利德(Apollo Creed)而走紅的影星韋德斯(Carl Weathers)1日在家中安詳辭世，享壽76歲。

韋德斯的經紀人盧伯(Matt Luber)宣布這個消息，但未說明具體死因。

除了在「洛基」電影飾演拳擊手，韋德斯也出演「終極戰士」(Predator)、「曼達洛人」(The Mandalorian)等數十部電影和電視劇。

韋德斯的家人向媒體發表聲明稱，韋德斯很傑出，過著非凡生活，他透過對電影、電視、藝術和體育的貢獻留下不可磨滅的印記，並得到全世界和幾代人認可。

韋德斯踏入演藝圈之前是美式足球 運動員，參加「洛基」試鏡時從未打過拳擊，卻在這部奧斯卡獲獎影片和接下來的三部續集中持續飾演金牌拳擊手。

韋德斯因參演「洛基」而成名，之後在其他許多角色中都充分利用他的體格，包括由阿諾·史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)主演的科幻動作電影「終極戰士」，隔年並主演「魔鬼暴警」(Action Jackson)，飾演一名底特律火爆刑警。

之後角色趨向多元化，參演喜劇、電視劇並且為「玩具總動員」(Toy Story)電影系列的角色戰鬥卡爾(Combat Carl)配音。

直到最近，韋德斯還在迪士尼 頻道( Disney+ )的「星際大戰」(Star Wars)衍生影集「曼達洛人」扮演關鍵配角，並擔任其中一集的導演，還以客座演員身分獲艾美獎 (Emmy)提名。他並執導過若干電視劇。

韋德斯出生於紐奧良，大學時獲聖地牙哥州立大學(San Diego State University)美式足球獎學金，後來曾短暫加入奧克蘭突襲者隊(Oakland Raiders)和加拿大美式足球球聯盟(Canadian Football League)；1970年代中放棄足球，進軍影壇，在兩部黑人電影中獲得演出機會，因參演「洛基」而走紅。

韋德斯結過三次婚，有兩個兒子。