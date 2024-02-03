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最高法院：西點招生可續用平權措施

記者顏伶如／綜合報導
西點軍校新生報到後隨即被送進理髮室。(路透)
西點軍校新生報到後隨即被送進理髮室。(路透)

最高法院2日裁定，西點軍校(U.S. Military Academy at West Point)招生過程可以繼續考量族裔因素。西點軍校招生政策訴訟是由非營利學生組織「學生公平入學」(Students for Fair Admissions，SFFA)在2023年9月代表兩名申請遭拒的學生提出。

最高法院在沒有大法官簽名的簡短裁決書中指出，挑戰西點軍校招生規定的訴訟提供紀錄並不完全，裁決不應被解釋為最高法院對招生規定是否違憲做出任何表態。

「學生公平入學」先前對哈佛大學(Harvard University)、教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)招生政策提告，最高法院去年6月推翻公私立大學考量學生族裔背景的平權招生措施。不過，首席大法官羅伯茲(John Roberts)撰寫的主要意見書中附註，裁決結果並不適用於軍校。

「學生公平入學」指出，兩名申請西點軍校的學生中，有一人是第一次提出申請的高中應屆畢業生，另一人則是第二次申請、正在其他大學就讀的大一學生，「兩人都符合錄取資格，只不過都是白人」。「學生公平入學」上周請求最高法院在西點軍校招生截止日期1月31日之前，發布緊急禁止令停止考量族裔的招生規定。

根據統計，西點軍校每年招收1200名入伍生(cadets)，但申請人數卻超過1萬3000人。

根據法院紀錄，西點軍校指出，招生過程考量對學生有加分效果的種族與族裔敏感條件，對非洲裔、西語裔及美洲原住民申請者進行個人化(individualized)、全方位(holistic)的衡量。

拜登政府曾呼籲最高法院不要介入西點軍校招生規定。聯邦總律師(U. S. Solicitor General)普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)指出，「學生公平入學」提出的緊急動議將對西點軍校招生過程帶來「嚴重破壞」，因為招生以及審查過程早就已經展開。

西點軍校新生入伍第一天便宣誓效忠。(路透)
西點軍校新生入伍第一天便宣誓效忠。(路透)

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