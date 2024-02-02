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帝國大廈大小隕石2日掠過地球 學者曝撞擊機率

編譯潘勛／綜合1日電
太空總署(NASA)「近地物體研究中心」數據指出，一顆體積約如紐約帝國大廈的小行星，預計2日繞經地球。(取材自NASA官網)
太空總署(NASA)「近地物體研究中心」數據指出，一顆體積約如紐約帝國大廈的小行星，預計2日繞經地球。(取材自NASA官網)

太空總署(NASA)「近地物體研究中心」(CNEOS)數據指出，編號為「2008 OS7」的小行星2日將繞過地球；該小行星體積約如紐約帝國大廈，據估計繞過地球時，兩星體相距0.01908個宇宙單位，也就是大約177萬哩。

新聞周刊(Newsweek)指出，月球與地球的距離是24萬哩，金星與地球最接近時距離3800萬哩，由此可比對「2008 OS7」繞過地球時的距離。

「2008 OS7」最近地球的時間點在格林威治標準時間2日下午2時41分，經過時的速度大約每秒18.2公里，換算約為時速4萬700哩。相較之下，子彈射出槍管的初速約在每小時600到2000哩之間。

小行星是太陽系形成時留下的塊狀岩石，大多數發現於火星與木星之間的小行星帶。這些小行星大多數很小，但有些也蠻大。最大的命名為穀神星(Ceres)，直徑約600哩。木星的重力或者碰撞，會讓一顆這類小行星進入內太陽系，繞經地球。

「2008 OS7」既被歸類為「近地物體」(NEO)，又是「可能有危險小行星」(PHA)，原因在它的大小，還有它靠近地球時有多近。「近地物體」的定義是距地球3000萬哩，太陽系裡有3萬1000個物體列居這個範疇。「可能有危險小行星」就較為接近地球，距地球260萬哩，直徑大於460呎，NASA追蹤的可能有危險小行星約2350個。

英國來徹斯特大學天文物理學教授巴爾斯陶(Martin Barstow)表示，並非近地物體都可能造成危險，但一切危險物體都接近地球。

然而，地球很平安，不受「2008 OS7」影響，畢竟它不會來到接近碰撞到地球的地方。

瓦魏克大學研究學人金敏在(Minjae Kim，音譯)表示，「2008 OS7」是很小的小行星，它的軌道與地球軌道剛好有交界；世人無需太操心它，它不會進入地球的大氣層。太陽系裡有幾百萬顆小行星，而列為「可能有危險小行星」只有大約2350顆。下次值得注意、可能有危險小行星是「99942 Apophis」，時間在2029年4月14日。

NASA 太空 火星

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