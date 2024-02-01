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迪士尼控佛州州長侵犯言論自由 遭駁回

記者顏伶如／綜合報導
迪士尼公司以違反憲法第一修正案的言論自由為由，控告佛州州長德桑提斯(見圖)等，但訟案31日被聯邦地區法院法官駁回。(美聯社)
迪士尼公司以違反憲法第一修正案的言論自由為由，控告佛州州長德桑提斯(見圖)等，但訟案31日被聯邦地區法院法官駁回。(美聯社)

迪士尼公司(Disney)控告共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)侵犯言論自由，31日遭聯邦地區法院駁回；迪士尼希望循法律途徑掌握位於佛州奧蘭多的迪士尼世界(Walt Disney World)言論表達，如今只能寄望奧蘭多的州立法院審議中的另一件官司。

位於塔拉哈西(Tallahassee)的佛州北區聯邦地區法院法官溫莎(Allen Winsor)裁決指出，迪士尼缺乏立場對德桑提斯、佛州經濟機會廳(Department of Economic Opportunity)廳長及迪士尼世界所在地的德桑提斯任命轄區委員會主管提出違反憲法第一修正案訴訟。

迪士尼向法院指出，共和黨居多數的佛州議會通過立法且獲德桑提斯簽署生效的州法，把迪士尼所在地轄區委員會從原本支持迪士尼的官員換成德桑提斯任命新人選，報復迪士尼公開反對佛州2022年通過的「不說同性戀」(Don't Say Gay)法案。根據法案內容，低年級學童的學校課程不准提到性傾向與性別認同。

自從1967年通過轄區立法之後，迪士尼所在地轄區過去50多年來一直由對迪士尼友好的官員掌理，提供市政服務項目包括消防隊、都市規畫、蚊蟲防治等。

溫莎在裁決中指出，德桑提斯既然已經指派人選出任轄區委員會主管，迪士尼對德桑提斯就失去提告立場。溫莎獲得前總統川普任命，2019年出任聯邦法官。

溫莎表示，迪士尼向法院申請禁制令，必須證明可能受到立即傷害，卻未提供事實佐證德桑提斯任命人選將導致迪士尼立即受害。

溫莎同時表示，原告提出侵犯言論自由訴訟時，不能只是聲稱議員通過法案存有違反憲法的動機；與迪士尼所在轄區有關的法律並未單獨點名迪士尼。

迪士尼發表聲明說，對於溫莎的裁決將提出上訴。聲明中說，這是非常重要的訴訟，涉及嚴重法律後果，迪士尼的司法抗爭「並不會就此停止」。

佛州州長德桑提斯。(美聯社)
佛州州長德桑提斯。(美聯社)

迪士尼 德桑提斯 佛州

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