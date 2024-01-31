高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

美國賓州男子賈斯汀．莫恩據稱上網發布父親麥可斷頭的影片，已遭警方逮捕。（照片翻攝：Goldsport.vn）

紐約郵報31日引述賓州 媒體與已刪除的網路影像報導，一名33歲賓州男子據稱將自己的父親斬首，還上網發布高舉父親斷頭的影片，已被警察逮捕。

根據報導，賓州巴克郡米德頓鎮（Middletown Township, Bucks County, PA）警方30日晚間7時左右前去處理一起死亡通報，並在一棟房子發現遭到砍頭的屍體。

警方消息人士說，員警在房子樓上的浴室發現一名男子的無頭遺體，警方隨後逮捕一名嫌犯，是60多歲受害人的小兒子，並指此人將14分鐘的駭人影像上傳到YouTube 。

這隻影像於當天下午5時半左右上傳到YouTube，但很快就被下架。據轉述，這名自稱「賈斯汀．莫恩」（Justin Mohn）的男子，對著攝影機舉起裝在血淋淋塑膠袋的斷頭，宣稱這顆頭顱屬於「我爸，一位工作超過20年的聯邦雇員」。

這支影片似乎是在臥室錄製，可見到賈斯汀朗讀著電腦螢幕上一分打好的宣言，指他的父親麥可（Michael Mohn）「身為國家的叛徒，現在永世下地獄」，接著瘋狂咆哮痛罵政府，並呼籲美國各地的「民兵」聯合起來，「就地」殺死聯邦官員。

賈斯汀宣稱自己是美國民兵網路的指揮官，痛罵移民、拜登政府、LBGTQ社群、「黑人的命也是命 」運動跟「極左覺醒暴民」，呼籲屠殺跟公開處決聯邦調查局（FBI）特別探員、國稅局（IRS）雇員、美國法警、聯邦法官、邊境管制官員跟更多「背叛自己國家的」人。