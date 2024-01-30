新規平息爭議 97%瓦斯爐合格

能源部公布瓦斯爐最新效能標準，市售瓦斯爐產品絕大多數均合乎規定，不需重新設計製造。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，能源部 29日針對國人普遍使用的瓦斯爐，公布最新效能標準，市售瓦斯爐產品絕大多數均合乎規定，不需重新設計製造。

報導指出能源部為平息家電業和環保、消費者團體的對立，仍保留高功率點火器(high-powered burners)和超大型爐架(cast iron grates)組件，以便市售瓦斯爐97%皆符合新標準。

能源部要求2028年前，所有瓦斯爐必須符合聯邦最新效能標準，預估30年內可為公共事業節省16億元，同時減少近400萬噸二氧化碳排放量，相當於「50萬戶家庭一年能源使用的排放總量」。

但平板電爐(top electric stoves)有23%不符新規定，被迫退出市場，家電效能提倡組織「家電標準意識計畫」(Appliance Standards Awareness Project，ASAP)執行長德拉斯基(Andrew deLaski)強調，新規定將確保電爐即使不使用，也不會浪費能源。

有關瓦斯爐的爭議性，源於去年美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)一名委員受訪時，公開指出瓦斯爐有害健康，引起政治反彈，但該委員會主席表示不會對瓦斯爐下達禁令，同時拜登 總統也表示不支持禁用瓦斯爐。

但眾院 仍通過「瓦斯爐保護暨開放法」(Gas Stove Protection and Freedom Act)，阻止委員會執行禁令，但參院提出的版本遭到擱置。

據了解，全國各主要城市包括洛杉磯、紐約等以瓦斯有礙環境、健康為由，針對新建住宅使用瓦斯制定新規範，但美國瓦斯協會(American Gas Association)反駁表示，瓦斯爐與引發氣喘等呼吸道疾病的相關研究，完全錯誤。

據了解，能源部在聽取家電業者和環保人士意見後，已經重新制定冰箱和冰櫃的效能標準，以節約家庭用電並減少溫室碳排放，至於洗碗機、洗衣機、烘乾機和冷藏酒櫃的效能標準仍未制定完成。