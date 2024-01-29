緝毒幹員用CBD產品止痛 藥檢陽性被革職 打官司獲平反

聯邦緝毒署一名資深探員因公受傷而使用大麻二酚(CBD)產品以舒緩慢性疼痛，沒想到單位內部藥檢呈大麻陽性反應，遭到革職處分，於是和緝毒署對簿公堂，終於獲得平反。(路透)

聯邦緝毒署(DEA)資深探員阿莫(Anthony Armour)因使用「大麻 二酚」(CBD)產品舒緩慢性疼痛，沒想到數個月後單位內部藥檢呈大麻陽性反應，遭到革職處分，於是和老東家對簿公堂，終於獲得平反，重返工作崗位。

紐約時報報導，2018年國會通過CBD合法化，一舉擴大大麻使用範圍，僅規定THC(大麻精神活性成分)含量必須低於0.3%，因此各種CBD產品應運而生，有效減緩慢性疼痛、失眠、戒癮和焦慮等問題，大受歡迎，締造高達數十億元營業額。

阿莫和緝毒署的官司上周落幕，根據紐時記者取得的副本資料，司法部同意阿莫復職，並提供薪資和訴訟費的賠償，共計約47萬元。

49歲的阿莫在勝訴後表示：「我希望在緝毒署服務，並為掃蕩禁藥芬太尼盡一份心力，直到退休為止。」阿莫預計29日回到緝毒署德州休士頓 分處上班。

阿莫透露，他2016年執行公務時發生車禍，留下頸、背疼痛後遺症，雖然一度考慮服用類鴉片處方箋藥物止痛，但擔心會上癮，於是2019年初開始使用CBD產品，自認沒有違反規定。

不料數個月後，阿莫接受單位內部藥檢，呈現大麻陽性反應，於是緝毒署依規定將阿莫革職；隨後緝毒署休士頓分處主管葛拉斯皮(Will Glaspy)以藥檢無法區別CBD和一般大麻，警告探員避免使用：「請不要使用這種萬靈丹，會給自己帶來麻煩。」

目前CBD在部分州仍屬違禁品，2020年聯邦食品暨藥物管理局(FDA)發現數種類似CBD產品含有超標的微量THC，加上標示不清容易誤導消費者，阿莫正是其中一人。

代表阿莫的律師佐恩(Matthew Zorn)指控緝毒署，從未針對員工使用CBD產品制定規範，認為阿莫被革職，簡直是一場無妄之災：「涉及大麻的相關法律並非具有意義，甚至會適得其反。」

阿莫也認為聯邦執行嚴厲的大麻法令實屬不智，他說：「沒有人應該在承受痛苦和為國服務兩者間，被迫作出選擇。」