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經濟壓力下的安全網 近1成民眾依賴社區健康中心

記者胡玉立／綜合報導
許多社區健康中心因經費不足，人手短缺，很難聘請到足夠的醫生、護士和心理健康專業人員。(美聯社)
許多社區健康中心因經費不足，人手短缺，很難聘請到足夠的醫生、護士和心理健康專業人員。(美聯社)

全國每11個人之中即有一人依賴近1400家聯邦指定社區健康中心，取得日常醫療照護、社會服務，甚至新鮮食物。它們是各地不分年齡層低收入者的重要安全網；但這安全網飽受人力短缺、資金不足等壓力。

美聯社報導，自2012年以來，尋求聯邦指定社區健康中心醫療照護服務的人數增加了45%，服務據點愈開愈多，足跡擴大到1萬5000多處。但許多中心人手短缺，很難找到醫生、護士和心理健康專業人員；資金問題則始終存在。國會持續數月未能通過聯邦預算，也讓它們幾乎無法進行長期規畫和招聘。

紐約市皇后區的社區健康中心，大批患者等候著看醫生。
紐約市皇后區的社區健康中心，大批患者等候著看醫生。

與此同時，這些中心也一直在努力改善醫療不平等狀況，力求讓所有人都有機會獲得基本衛生保健。

聯邦衛生資源與服務管理局(HRSA) 數據顯示，十分之九的社區健康中心患者生活水平，低於聯邦貧窮線的200%；2022年有近140萬名健康中心患者無家可歸，五分之一沒有保險，一半接受俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，約63%是少數族裔。

全國社區健康中心協會主席瑞伊(Kyu Rhee)指出，「我們在最需要服務的這些社區，直接面對這些不平等現象；我們的團隊勤奮工作且很有彈性，員工多元化足以反映他們所服務的民眾。這種信任非常重要。」

為了繼續以社區健康中心希望的方式提供社區服務，中心領袖表示，他們想盡辦法籌措財源，但需要更多資金。根據全國社區健康中心協會贊助分析，由於患者數量增加和醫療保健領域通貨膨脹，聯邦對中心的資助，需要增加21億元，才能達到2015年資助水平。

位於密西西比州的達美健康中心(Delta Health Center)是全美第一批社區健康中心之一；糧食供應不足、交通不便，是當地幾代以來持續面臨的挑戰。中心公共事務長西蒙斯(Temika Simmons)說：「我們不能被這些問題壓垮。」

低收入 預算 醫療補助計畫

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