赴海外整形2009年以來93人命喪多明尼加 多因這手術

據聯邦疾病防治中心統計，2009至2022年間，有93名國人赴多明尼加共和國做整形手術而不幸喪命，且92%死亡案例都涉及「巴西豐臀手術」。圖為邁阿密街頭的「巴西豐臀手術」整形廣告。(美聯社)

聯邦疾病防治中心 (CDC )最新統計，2009至2022年間，全國有93人赴多明尼加共和國(Dominican Republic)接受整形手術而不幸喪命。

國家廣播公司新聞網(NBC News)26日報導，逾半數死亡個案發生在2018年之後，顯示國人熱中赴海外接受整形手術。

CDC報告指出，整形致死案例有高達92%涉及抽脂，亦即「從患者身上抽取脂肪再注射至臀部，以強化身材曲線」的「巴西豐臀手術」(Brazilian butt lift)。

CDC調查發現，絕大多數死因是血栓或脂肪堆積引起的血栓塞或血流阻塞造成，除了一名男性，所有死者均為女性，年齡中位數為40歲。

而且多數致命個案都是同一種手術一再重複進行，符合CDC的高風險手術定義：「大部分死者生前就有栓塞危險因子，包括肥胖以及多次進行同一種手術。」

有鑑於整形致死個案日益增加，美國駐多明尼加大使館聯絡CDC，並由CDC和多明尼加衛生部共同合作調查，CDC研究人員呼籲：「病患在決定是否接受整形手術之前，應先評估自身和手術可能的潛在風險，本報告是至關重要的參考。」

由於國內醫療成本高昂加上耗費時間，許多民眾寧願赴海外就醫，進而掀起醫療旅遊熱潮。至於選擇赴多明尼加，則多半因為旅遊業推波助瀾，加上多明尼加醫生在美國強力打廣告，使得多明尼加成為國人醫療旅遊的首選。

CDC指出，醫療旅遊可能伴隨不可預測的風險，例如2023年3月間，四名國人結伴前往墨西哥旅行，其中一人目的就是整形手術，不料陰錯陽差捲入黑幫火併還遭到持槍綁架，最終造成兩人不幸死亡。

另外整形手術容易引起感染和併發症 等風險，國內醫療院所也時有所聞，根據CDC公布另一份報告指出，來自全國九州、約15名患者在佛羅里達州同一家診所接受整形手術後，出現抗生素抗藥性細菌感染併發症，國人不可不慎。