火星直升機創新號成果超預期 功成身退

創新號無人直升機與堅毅號火星探測車。(美聯社)

太空 總署(NASA )25日宣布，火星 探測無人直升機「創新號」(Ingenuity)上周執行任務時至少一片旋翼損壞，雖仍和「堅毅號」(Perseverance)探測車保持聯繫，但管制人員還是決定讓它功成身退。

創新號主要是由現成零件組成，是一架低成本，但專門執行高風險任務的高價值科技成果，2021年2月由堅毅號攜帶至火星，已在火星稀薄的大氣層執行過72次任務。NASA署長尼爾遜(Bill Nelson)以悲喜交織的心情透過X平台宣告，「創新號已完成在火星上最後一次飛行」。

創新號任務經理贊內托斯(Theodore Tzanetos)說，創新號的經驗與成就有許多可供未來星球探測器的設計師借鏡之處，例如，取自2015年舊款手機的處理器、現成的商用鋰電池，竟能在火星輻射遍地的環境中存活兩年半，「這是NASA工程人員的巨大勝利」。

2021年4月19日，創新號的旋翼以每分鐘2400轉的速度，首度從空氣密度僅地球百分之一的火星地面升起，這是人類飛行器首度在另一星球上起飛，NASA將之稱為行星探索史上的「萊特兄弟時刻」。

原本的計畫只要求創新號在30天內執行5次飛行，卻完成超過預期的72次任務。

創意號完成頭5次飛行任務後，管制人員見它本領高強，就派它擔任堅毅號的斥候，在接下來的1000個火星日(約1.026個地球日)當中，不斷飛上飛下，幫助堅毅號偵查地形。其間這架飛行器曾緊急迫降三次，且熬過火星的酷寒冬季，這些都不是原先設計的目的。工程人員升級過創新號軟體，讓它能夠自行選擇最佳降落地點。

1月18日，創新號正要降落時，和堅毅號失聯，雖然翌日修復，傳回的照片顯示，部分旋翼在降落時撞擊地面而毀損，嚴重影響飛行能力。