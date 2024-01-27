我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

濕度異常大增 1月罕見高溫 華府飆至80度

編譯周芳苑／綜合26日電
華府26日全區最高溫飆升至逼近華氏80度，比正常溫度約高出35度，打破數十年紀錄。圖為當天傍晚白宮上空的落日餘暉。(歐新社)
華府26日全區最高溫飆升至逼近華氏80度，比正常溫度約高出35度，打破數十年紀錄。圖為當天傍晚白宮上空的落日餘暉。(歐新社)

目前正值隆冬，華府26日全區最高溫卻飆升至逼近華氏80度，比正常溫度約高出35度，打破數十年紀錄。

截至26日下午稍早，華府雷根國家機場(Reagan National Airport)氣溫至少達80度，創1872年以來最高1月氣溫。

先前華府80度高溫最早報到的日子是2018年2月21日，長久平均下來，一年中通常3月28日才會首次出現80度高溫，今年比過去提早好幾個星期到來。

氣候變遷下，華府近幾十年來比過去更常出現70多度、甚至更高的冬季氣溫。1月出現80度高溫並不常見，平均幾年一次，飆至80度則前所未見。

短短一個星期前華府還積雪達3至5吋，26日氣溫驟升，比一周前高出約45至50度。

華府前次1月最高溫紀錄是1950年1月26日的79度，最近一次70度以上1月高溫出現在2020 年；12月和2月出現如此高溫的可能性更高，近幾十年來更是如此。

南部各州城市今年也紛紛創高溫紀錄，不過，華府26日高溫仍遙遙領先。其他南部城市高溫紀錄分別是佛州塔拉哈西(Tallahassee)80度、德州奧斯汀(Austin)77度、路易斯安納州紐奧良 (New Orleans)77度和亞利桑納州鳳凰城(Phoenix )77度。

華府的杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)26日氣溫也創1月新高，至少79度；五天前才因北極空氣圍困而下降到7度，落差70多度。

濕度也異常大增，用以衡量空氣濕度的「露點」(Dew points)攀至60多度，在冬季幾乎史無前例，足以引發春季嚴重雷暴。

潮濕空氣導致氣溫升高。

華府的冬季異常高溫不會持續太久，預計本周末高溫將降至50多度、而後續降至40多度，未來一周至10天將略高於正常。

高溫 華府 路易斯安納州

上一則

誹謗女作家案判賠8330萬 川普痛批荒謬矢言上訴

下一則

火星直升機創新號成果超預期 功成身退

延伸閱讀

川普有望捲土重來 世界領袖未雨綢繆

川普有望捲土重來 世界領袖未雨綢繆
蘇利文將晤王毅 聚焦紅海局勢

蘇利文將晤王毅 聚焦紅海局勢
日逾45學生偷竊 華府CVS藥局關店

日逾45學生偷竊 華府CVS藥局關店
台灣華語文學習中心研討會 華府圓滿落幕

台灣華語文學習中心研討會 華府圓滿落幕

熱門新聞

美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

2024-01-18 12:26
矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

2024-01-21 20:58
限量版的星巴克聯名款網紅保溫杯Stanley很受民眾歡迎。(截取自Stanley官網)

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

2024-01-25 13:49
2023年民眾領取社安金福利雖然增加，但在報稅時可能需要補稅。(美聯社)

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

2024-01-24 20:47
當街朝中國籍女子潑化學物品嫌犯被捕。(截取自檀香山警局影片)

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

2024-01-26 10:40
中國留學生齊太磊。(美聯社)

北卡博士生齊太磊殺華師 連開10槍至子彈耗盡

2024-01-22 09:51

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資