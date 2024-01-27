濕度異常大增 1月罕見高溫 華府飆至80度

華府26日全區最高溫飆升至逼近華氏80度，比正常溫度約高出35度，打破數十年紀錄。圖為當天傍晚白宮上空的落日餘暉。(歐新社)

目前正值隆冬，華府 26日全區最高溫 卻飆升至逼近華氏80度，比正常溫度約高出35度，打破數十年紀錄。

截至26日下午稍早，華府雷根國家機場(Reagan National Airport)氣溫至少達80度，創1872年以來最高1月氣溫。

先前華府80度高溫最早報到的日子是2018年2月21日，長久平均下來，一年中通常3月28日才會首次出現80度高溫，今年比過去提早好幾個星期到來。

氣候變遷下，華府近幾十年來比過去更常出現70多度、甚至更高的冬季氣溫。1月出現80度高溫並不常見，平均幾年一次，飆至80度則前所未見。

短短一個星期前華府還積雪達3至5吋，26日氣溫驟升，比一周前高出約45至50度。

華府前次1月最高溫紀錄是1950年1月26日的79度，最近一次70度以上1月高溫出現在2020 年；12月和2月出現如此高溫的可能性更高，近幾十年來更是如此。

南部各州城市今年也紛紛創高溫紀錄，不過，華府26日高溫仍遙遙領先。其他南部城市高溫紀錄分別是佛州塔拉哈西(Tallahassee)80度、德州奧斯汀(Austin)77度、路易斯安納州 紐奧良 (New Orleans)77度和亞利桑納州鳳凰城(Phoenix )77度。

華府的杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)26日氣溫也創1月新高，至少79度；五天前才因北極空氣圍困而下降到7度，落差70多度。

濕度也異常大增，用以衡量空氣濕度的「露點」(Dew points)攀至60多度，在冬季幾乎史無前例，足以引發春季嚴重雷暴。

潮濕空氣導致氣溫升高。

華府的冬季異常高溫不會持續太久，預計本周末高溫將降至50多度、而後續降至40多度，未來一周至10天將略高於正常。