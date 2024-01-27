首宗氮氣處決 死囚缺氧抽搐亡
阿拉巴馬州25日首開全美氮氣窒息法處決死囚先例，58歲的受刑人史密斯(Kenneth Eugene Smith)在輪床上戴著面罩呼吸氮氣體後因缺氧而渾身顫抖抽搐，當晚8時25分宣告死亡。整個處決過程約22分鐘。
這是美國自1982年引入目前最常用的注射毒劑死刑後，首度採用新的處決方式。此舉曾招致人權團體的批評與爭議，史密斯辯護律師也曾向聯邦法院聲請停止執行死刑，但上周被打回票；最高法院在25日晚間做出最終裁決。
史密斯因1988年收取1000元酬金謀殺一名牧師妻子而被定罪，之後在死囚牢房關了30多年。史密斯伏法後，阿拉巴馬州檢察長馬歇爾(Steve Marshal)聲明表示：「正義已獲伸張。史密斯今晚因逾35年前犯下令人髮指的罪行而被處決。」他還表示，氮氣「現在已被證明是一種有效且人道的處決方法。」
史密斯的最後遺言則是：「今晚，阿拉巴馬州讓人類倒退了一步。我將帶著愛、和平與光明離開。」
受害者的兒子麥克·森內特(Mike Sennett)表示，史密斯「被囚時間幾乎是我認識母親時間的兩倍」， 「今天這裡發生的任何事都不能讓母親重生。這真是悲喜參半的一天。我最後要說的是，今晚，正義為伊莉莎白·多琳·森內特(Elizabeth Sennett)而伸張。」
歐盟和聯合國人權事務辦公室26日對這項處決表示遺憾；他們的聲明指出，死刑侵犯生命權，且不能嚇阻犯罪。
阿拉巴馬州此前曾試圖在2022年處決史密斯，但由於當局無法成功插入靜脈注射針頭，最後一刻取消執行。
在這場處決執行前的最後法律鬥爭中，史密斯的律師辯稱，阿拉巴馬州正讓史密斯成為實驗性處決方法的測試對象，此舉可能違反憲法禁止殘酷和非常刑罰的規範。
聯邦最高法院駁回了阻止對史密斯的行刑的請求，於25日晚間做出最終裁決。九名大法官中，三位自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)和傑克森(Ketanji Brown Jackson)投下反對票。
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