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首宗氮氣處決 死囚缺氧抽搐亡

記者胡玉立／綜合報導
阿拉巴馬州25日首開全美氮氣窒息法處決死囚先例，58歲的受刑人史密斯在輪床上戴著面罩呼吸氮氣體後因缺氧而渾身顫抖抽搐，當晚8時25分宣告死亡。(路透)
阿拉巴馬州25日首開全美氮氣窒息法處決死囚先例，58歲的受刑人史密斯在輪床上戴著面罩呼吸氮氣體後因缺氧而渾身顫抖抽搐，當晚8時25分宣告死亡。(路透)

阿拉巴馬州25日首開全美氮氣窒息法處決死囚先例，58歲的受刑人史密斯(Kenneth Eugene Smith)在輪床上戴著面罩呼吸氮氣體後因缺氧而渾身顫抖抽搐，當晚8時25分宣告死亡。整個處決過程約22分鐘。

這是美國自1982年引入目前最常用的注射毒劑死刑後，首度採用新的處決方式。此舉曾招致人權團體的批評與爭議，史密斯辯護律師也曾向聯邦法院聲請停止執行死刑，但上周被打回票；最高法院在25日晚間做出最終裁決。

史密斯因1988年收取1000元酬金謀殺一名牧師妻子而被定罪，之後在死囚牢房關了30多年。史密斯伏法後，阿拉巴馬州檢察長馬歇爾(Steve Marshal)聲明表示：「正義已獲伸張。史密斯今晚因逾35年前犯下令人髮指的罪行而被處決。」他還表示，氮氣「現在已被證明是一種有效且人道的處決方法。」

史密斯的最後遺言則是：「今晚，阿拉巴馬州讓人類倒退了一步。我將帶著愛、和平與光明離開。」

受害者的兒子麥克·森內特(Mike Sennett)表示，史密斯「被囚時間幾乎是我認識母親時間的兩倍」， 「今天這裡發生的任何事都不能讓母親重生。這真是悲喜參半的一天。我最後要說的是，今晚，正義為伊莉莎白·多琳·森內特(Elizabeth Sennett)而伸張。」

歐盟和聯合國人權事務辦公室26日對這項處決表示遺憾；他們的聲明指出，死刑侵犯生命權，且不能嚇阻犯罪。

阿拉巴馬州此前曾試圖在2022年處決史密斯，但由於當局無法成功插入靜脈注射針頭，最後一刻取消執行。

在這場處決執行前的最後法律鬥爭中，史密斯的律師辯稱，阿拉巴馬州正讓史密斯成為實驗性處決方法的測試對象，此舉可能違反憲法禁止殘酷和非常刑罰的規範。

聯邦最高法院駁回了阻止對史密斯的行刑的請求，於25日晚間做出最終裁決。九名大法官中，三位自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)和傑克森(Ketanji Brown Jackson)投下反對票。

阿拉巴馬州監獄行刑室。(美聯社)
阿拉巴馬州監獄行刑室。(美聯社)

阿拉巴馬州 大法官 歐盟

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