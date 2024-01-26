川普時期白宮顧問 藐視國會判囚4月

川普政府的貿易顧問納瓦羅拒不配合國會暴亂的調查，遭法院裁決藐視國會罪名確立，25日被判處四個月徒刑。圖為去年8月他步出華府聯邦法院時，遭民眾高舉「川普輸了」標語抗議。(路透)

川普 政府的貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)拒不配合國會暴亂的調查，先遭法院裁決藐視國會罪名確立，25日被聯邦地區法院法官梅塔(Amit Mehta)判處入獄四個月。

納瓦羅是繼前白宮 顧問巴農之後，第二位因同樣罪名被判處徒刑的川普前幕僚。巴農也被判處4個月徒刑，不過正在上訴中，尚未入監服刑。

納瓦羅不理國會1月6日事件調查委員會的傳票 ，拒不交出檔案也不出席作證，法院判決藐視國會罪成立。但他非常配合川普，不斷宣揚2020年選舉發生大規模舞弊，導致川普敗選。

梅塔說，納瓦羅一面揚言對自己(不配合國會調查)的行動負責，一面卻說法律追究其言行形同政治迫害，背後有「政治動機」，真是極致「厚顏無恥」(chutzpah)。

梅塔在法庭上對納瓦羅說，「你不是受害者。你不是政治迫害的對象。你今天的處境，完全是自作自受。」

納瓦羅誓言一定要上訴，他就是不能和國會調查委員會合作，因為川普動用了行政特權，准許他這麼做。

但法官禁止納瓦羅在審判庭上如此陳述，因為他拿不出證據，證明川普確曾動用總統特權，授權他藐視國會。

法官宣判前，納瓦羅喊冤說，他被眾議院調查委員會誤導，害他以為委員會已經接受他有總統授予的豁免權。「像我那樣職位的人，不該陷入立法與行政部門的衝突。」

梅塔說，引用行政特權不是逃避責任的萬靈丹，行政特權不是大富翁遊戲的「免罪金牌」(get-out-of-jail-free card)。

承辦本案的聯邦檢察官克拉卜(John Crabb Jr.)說，「起訴本案，正當無誤。」檢方鑑於納瓦羅藐視國會的言行，原本求處六個月徒刑另加罰金20萬元。法官判處四個月刑期和9500元罰鍰。