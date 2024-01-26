我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

川普時期白宮顧問 藐視國會判囚4月

記者張聲肇／綜合報導
川普政府的貿易顧問納瓦羅拒不配合國會暴亂的調查，遭法院裁決藐視國會罪名確立，25日被判處四個月徒刑。圖為去年8月他步出華府聯邦法院時，遭民眾高舉「川普輸了」標語抗議。(路透)
川普政府的貿易顧問納瓦羅拒不配合國會暴亂的調查，遭法院裁決藐視國會罪名確立，25日被判處四個月徒刑。圖為去年8月他步出華府聯邦法院時，遭民眾高舉「川普輸了」標語抗議。(路透)

川普政府的貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)拒不配合國會暴亂的調查，先遭法院裁決藐視國會罪名確立，25日被聯邦地區法院法官梅塔(Amit Mehta)判處入獄四個月。

納瓦羅是繼前白宮顧問巴農之後，第二位因同樣罪名被判處徒刑的川普前幕僚。巴農也被判處4個月徒刑，不過正在上訴中，尚未入監服刑。

納瓦羅不理國會1月6日事件調查委員會的傳票，拒不交出檔案也不出席作證，法院判決藐視國會罪成立。但他非常配合川普，不斷宣揚2020年選舉發生大規模舞弊，導致川普敗選。

梅塔說，納瓦羅一面揚言對自己(不配合國會調查)的行動負責，一面卻說法律追究其言行形同政治迫害，背後有「政治動機」，真是極致「厚顏無恥」(chutzpah)。

梅塔在法庭上對納瓦羅說，「你不是受害者。你不是政治迫害的對象。你今天的處境，完全是自作自受。」

納瓦羅誓言一定要上訴，他就是不能和國會調查委員會合作，因為川普動用了行政特權，准許他這麼做。

但法官禁止納瓦羅在審判庭上如此陳述，因為他拿不出證據，證明川普確曾動用總統特權，授權他藐視國會。

法官宣判前，納瓦羅喊冤說，他被眾議院調查委員會誤導，害他以為委員會已經接受他有總統授予的豁免權。「像我那樣職位的人，不該陷入立法與行政部門的衝突。」

梅塔說，引用行政特權不是逃避責任的萬靈丹，行政特權不是大富翁遊戲的「免罪金牌」(get-out-of-jail-free card)。

承辦本案的聯邦檢察官克拉卜(John Crabb Jr.)說，「起訴本案，正當無誤。」檢方鑑於納瓦羅藐視國會的言行，原本求處六個月徒刑另加罰金20萬元。法官判處四個月刑期和9500元罰鍰。

川普 白宮 傳票

上一則

艙門掉落後 32歲波音機 起飛前鼻輪脫落

下一則

91項起訴反助選情 司法制川時間緊迫

延伸閱讀

川普遭控誹謗出庭作證 3分鐘就結束、還違規遭法官訓斥

川普遭控誹謗出庭作證 3分鐘就結束、還違規遭法官訓斥
川拜廝殺可能重演 路透民調：川普領先6個百分點

川拜廝殺可能重演 路透民調：川普領先6個百分點
川普當選衝擊台美關係？眾議員：政黨輪替都不會變

川普當選衝擊台美關係？眾議員：政黨輪替都不會變
新罕州初選 兩黨選民對川普、拜登都不放心

新罕州初選 兩黨選民對川普、拜登都不放心

熱門新聞

美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

2024-01-18 12:26
矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

2024-01-21 20:58
華裔大學生吳奧利佛在TikTok展示自己求職經歷，稱投了超過400份申請才找到了一份實習。(截取自TikTok@oliesandroid)

大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習

2024-01-18 16:02
2023年民眾領取社安金福利雖然增加，但在報稅時可能需要補稅。(美聯社)

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

2024-01-24 20:47
限量版的星巴克聯名款網紅保溫杯Stanley很受民眾歡迎。(截取自Stanley官網)

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

2024-01-25 13:49
亞特拉斯航空18日發生一架波音747-8貨機因為起飛後不久遭遇引擎故障，被迫在邁阿密國際機場緊急著陸，未核實網上影像可見到引擎疑似空中起火。（截取自X@AviationSafety）

波音747-8貨機起飛後引擎故障 疑邊飛邊噴火驚悚畫面曝光

2024-01-19 07:54

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒