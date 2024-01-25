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汽車工會力挺連任 拜登打強心針 將續爭取獨立車工

編譯潘勛／綜合24日電
「聯合汽車工會」24日宣布支持拜登總統(右)競選連任；該會主席范恩(Shawn Fain，左)拉起拜登的手表達支持。(路透)
「聯合汽車工會」24日宣布支持拜登總統(右)競選連任；該會主席范恩(Shawn Fain，左)拉起拜登的手表達支持。(路透)

「聯合汽車工會」(UAW)24日宣布，繼2020年後再度支持拜登，助他連任總統，對拜登要贏得勞工團體的支持，堪稱打了強心針；前總統川普即將取得共和黨提名，拜登連任競選團隊的焦點放在川普對美國民主、墮胎權等個人自由造成嚴重威脅，盼激發民主黨選民的熱情，爭取獨立選民的支持。

紐約時報報導，自稱「史上最挺工會總統」的拜登去年秋天到罷工現場支持工會成員，讓罷工中的勞工十分高興，但觸怒汽車產業高層；拜登24日現身全國汽車工人聯合會，向勞工們表示，自己為此自豪。

路透(Reuters)報導，川普在愛阿華及新罕布夏兩州共和黨選舉中取得大勝，幾可確定成為共和黨的提名人，拜登也將取得自己認定上天要他2024年擊敗的對手。

即便民意調查顯示，拜登與川普打成平手，美國人對高物價感到憤怒、懷疑拜登的高齡、經濟施政、南方邊界與中東政策，拜登仍認為11月再戰川普，自己能獲勝。

81歲的拜登雖遇到爭議仍決定競選第二任，很大因素在自己堅信，他該面對77歲的川普，而在11月的普選擊敗川普。上個月他在募款會上表示，假如川普不選，自己還不確定要不要選；國家不能讓川普勝選。

拜登選戰團隊經理人羅德里奎茲(Julie Chavez Rodriguez)24日表示，新罕州初選結果顯示，川普幾乎已取得共和黨提名，反自由、否認選舉的「讓美國再度偉大」(MAGA)運動已完全接管共和黨。

拜登陣營表示，目前大多數美國人對川普不是愛就是恨，但拜登也遇著相同狀況。2024年選舉的焦點，就看誰能催出自己的選民。

一些民主黨人抱怨說，拜登的競選沒有焦點，拜登因此已加派老手進駐競選團隊；拜登與副總統賀錦麗接下來數周將造訪選舉關鍵州，選戰陣營在七大選情激烈州都派幕僚進駐，包括賓州、密西根及威斯康辛。

拜登選戰焦點將大致放在經濟課題，同時演講時也會加大火力，談自己認定川普對民主造成的威脅。賀錦麗已展開全國之旅，22日在威斯康辛大談共和黨的反墮胎命題；她另肩負提振年輕選民、非裔選民支持的任務。

「聯合汽車工會」24日宣布再度支持拜登總統(右一)，助他競選連任。圖為拜登當天抵...
「聯合汽車工會」24日宣布再度支持拜登總統(右一)，助他競選連任。圖為拜登當天抵達該工會在華府舉行的會議現場時，受到歡迎。(歐新社)
自稱是「史上最挺工會總統」的拜登(前中)去年9月到密西根州汽車工人罷工現場支持工...
自稱是「史上最挺工會總統」的拜登(前中)去年9月到密西根州汽車工人罷工現場支持工會成員，讓罷工中的勞工十分高興，但觸怒汽車產業高層。(路透)

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