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拜登再免50億學貸 7.4萬人受惠 對象包含教師、護士等

編譯廖振堯／綜合21日電
愛阿華大學一名畢業生在學士帽上貼著「取消學債」口號。(美聯社)
愛阿華大學一名畢業生在學士帽上貼著「取消學債」口號。(美聯社)

拜登總統的聯邦學貸減免計畫原預計將為4300萬名借款人免除高達4000億元的學貸，不過去年6月被最高法院裁定不合法。但白宮仍找到迂迴方法，為超過370萬人取消逾1360億元的學貸。拜登19日再取消7萬4000人共近50億元的學貸，且表示他的政府正在「繼續尋求替代途徑」盡可能向更多人提供學貸減免。

紐約時報報導，最新一輪受益對象是教師、護士、消防員和其他公共服務人員。拜登聲明稱，不恰當的學貸計畫阻止了借款人依法可獲得的應得救濟，在他的政府修正後學貸計畫便能提供。

拜登政府去年10月為約12萬5000名公共服務工作和永久性殘疾借款人免除90億元債務；12月再為8萬300名借款人免除近50億元債務。政府去年7月還啟動了一項名為「有價值的教育儲蓄計畫」(SAVE)的計畫，將減少數百萬借款人的每月還款額、縮短貸款期限。教育部本月宣布，該計畫內貸款金額低於1萬2000元的部分借款人可享快速救濟。

致力於取消學貸的左傾倡導組織「集體債務」(Debt Collective)發言人布魯溫頓(Braxton Brewington)表示，最新措施提醒人們：即使最高法院做出裁決，拜登政府仍擁有可以支配學貸政策的權力，而且他們「很謹慎地使用這些權力」。

但被最高院否決的聯邦學貸減免計畫原本將涵蓋更多對象，如應屆畢業生、低收入借款人和有色人種等，全國有色人種協進會(NAACP)等超過60個組織本周致函教育部長卡多納(Miguel Cardona)，敦促政府重新召開規則制定會議，以定義「處境艱難的借款人」並將救濟範圍擴大延伸。

學貸 拜登 貸款

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