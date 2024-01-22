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經典片「綠野仙蹤」道具鞋失竊 作案動機曝光

編譯俞仲慈／綜合21日電
被控偷走經典電影「綠野仙蹤」片中道具竊賊，現年76歲的馬汀(坐輪椅者)，向法官坦承是受到朋友慫恿，誤以為這雙鞋投保100萬元，肯定鑲有名貴寶石，才動手行竊。(美聯社)
被控偷走經典電影「綠野仙蹤」片中道具竊賊，現年76歲的馬汀(坐輪椅者)，向法官坦承是受到朋友慫恿，誤以為這雙鞋投保100萬元，肯定鑲有名貴寶石，才動手行竊。(美聯社)

美聯社21日報導，1939年經典電影「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)片中一雙道具鞋在2005年失竊案的嫌犯，現年76歲的馬汀(Terry Jon Martin)向法官坦承是受到朋友慫恿，誤以為這雙鞋投保100萬元，肯定鑲有名貴寶石，才決定動手行竊。

根據辯護律師德克雷(Dane DeKrey)向明尼蘇達州杜魯斯(Duluth)法院提交的備忘錄，披露被告當年潛入該州大急流城(Grand Rapids)的茱蒂嘉蘭博物館(Judy Garland Museum)犯案動機，完全是被他人和自己誤導。

2005年10月，馬汀使用鐵錘砸破博物館大門和玻璃展示櫃，偷走電影「綠野仙蹤」一雙紅色道具鞋，原以為道具鞋面鑲有寶石，可以轉手出售獲利，不料和一名銷贓業者接洽後，才知道具鞋鑲的是一般玻璃而非紅寶石，馬汀失望之餘，就把道具鞋丟棄。

聯邦調查局(FBI)直到2018年才尋獲這雙鞋子，至於馬汀是在去年才被檢方指控行竊。

備忘錄指出馬汀過去是一名黑幫分子，正是受到之前同夥的聳恿，才會起了貪念，律師德克雷表示：「馬汀一開始拒絕同夥邀請他加入犯案，但積習難改，『撈最後一筆』的念頭讓他輾轉難眠，於是經過一番考慮後，決定入夥。」

備忘錄也指出，馬汀從未看過「綠野仙蹤」，也不知道女主角茱蒂嘉蘭劇中所穿的道具鞋的實質意義，該道具鞋投保金額為100萬元，但聯邦檢察官認為目前市值應達350萬元。

有盜竊、收贓等前科累累的馬汀在1996年出獄後，一度金盆洗手，有10年沒有犯案紀錄。

備忘錄還提及馬汀自小受繼母虐待，16歲時離家出走，四處偷竊並酗酒，如今罹患慢性阻塞性肺病，需要靠氧氣呼吸並以輪椅代步，處於臨終照護階段，壽命剩不到六個月，法院預計1月29日正式宣判。

「綠野仙蹤」女主角茱蒂嘉蘭劇中所穿的道具鞋，聯邦檢察官認為目前市值應達350萬元...
「綠野仙蹤」女主角茱蒂嘉蘭劇中所穿的道具鞋，聯邦檢察官認為目前市值應達350萬元。(美聯社)

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